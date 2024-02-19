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民眾黨拒簽致黨團協商破局 國民黨團：盼速簽有結果

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右一）今天邀集各黨團代表共同協商，就邀請行政院長陳建仁至立法院針對食安議題專案報告進行討論，協商前與立法院副院長江啟臣（右二）、民進黨立院黨團總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左二）、書記長莊瑞雄、（左一）交換意見。記者胡經周／攝影
立法院長韓國瑜（右一）今天邀集各黨團代表共同協商，就邀請行政院長陳建仁至立法院針對食安議題專案報告進行討論，協商前與立法院副院長江啟臣（右二）、民進黨立院黨團總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左二）、書記長莊瑞雄、（左一）交換意見。記者胡經周／攝影

立法院朝野協商破局，國民黨立法院黨團表示，深感遺憾，期望民眾黨團能盡速完成簽署朝野協商結論，希望今天能有明朗結果。

國民黨團指出，鑒於食安問題影響社會大眾的健康安全甚鉅，對於民眾健康的把關為首要之關注的議題之一，提出請行政院長及相關部會至立法院就民進黨執政八年間發生的食安問題，進行專案報告，並備質詢。

國民黨團表示，各黨團代表在協商會場均充分表達對於食安議題重要的看法，應邀請行政院長至立法院進行專案報告。簽署協商結論時，民眾黨團認為2月20日應先施政總質詢，2月21日再進行食安專案報告，抑或是二者交換。對於國人迫切想要了解政府把關食品安全作為的專案報告，以加開院會形式處理，導致朝野協商沒有共識破局，黨團深表遺憾。

國民黨團說，依立法院相關議事規則，各黨團對於提出議案，討論後沒有共識，將進入一個月協商冷凍期。食安問題是零容忍，且刻不容緩，不能在明天請行政院長說請楚講明白，必須等到一個月後，才能專案報告，恐與民眾期待有極大落差。

國民黨團表示，期望民眾黨團盡速完成簽署朝野協商結論，今天能有明朗結果，請立法院長韓國瑜持續協商，讓行政院長陳建仁盡速到立法院專案報告，讓民眾能食的安心，吃的放心，展現立法院新民意強力監督政府的決心。

立法院長韓國瑜今主持黨團協商，最後因民眾黨團拒簽協商結論，因而破局。圖／國民黨團提供
立法院長韓國瑜今主持黨團協商，最後因民眾黨團拒簽協商結論，因而破局。圖／國民黨團提供

國民黨 立法院 食安

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