民進黨團批黃國昌英雄主義 食安專報恐延宕至少一個月

立法院朝野協商破局，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，兩大黨都希望食安報告優先，民眾黨團堅持加開院會，如果明天院會表決不成，還有一個月協商冷凍期，不只是一天兩天，有可能會延宕一個月。

吳思瑤說，社會各界都非常期待，新國會上路的第一次會議，能夠用專案報告方式，就食安議題提出詢答，因為民眾黨團總召黃國昌個人堅持，民眾黨團主張用加開院會方式處理，另外還要增加新的賽道，打破過去周五與周二院會的慣例。

吳思瑤表示，加開院會並非不行，但是依照過去慣例，大多是在議案很多的時候，例如預算或法案審查不完，已經排定議程，沒有辦法處理完畢，才會在會期中後末端加開院會，現在才剛要開議，連程序委員會都還沒有組成，黃國昌就是要特立獨行，彰顯自己的專業，還要額外設計新的制度跟慣例，民進黨團非常不樂見。

吳思瑤指出，兩大黨都希望食安報告優先，符合社會期待，如果民眾黨堅持要加開院會，依照程序就是要在院會表決，如果表決不成要協商，還有一個月的冷凍期，不只是一天兩天，有可能會延宕一個月，難道這就是民眾黨要的結果，怎麼可以在最後擾亂議事程序，造成食安報告延宕到一個月後，後果民眾黨可以承擔嗎？

吳思瑤說，明天進行專案報告，星期五再進行施政總質詢，過去慣例都是如此，現在因為黃國昌個人的堅持，導致大家原本有默契、社會也期待的方式破局，食安專報可能會往後延宕，這是民眾黨團要的嗎？你們不想要食安的真相嗎？

吳思瑤說，協商破局，只能回到2月5日的協商結論，開議日就是依循往例，進行施政報告總質詢，民眾黨團做出這樣的選擇，民進黨團感到非常不解，立法院是大家的，不要過度膨脹黨團的意見，如果今天沒有這種英雄主義、莫須有的堅持，食安專案在明天就可以上路，接著在星期五總質詢，這是皆大歡喜。