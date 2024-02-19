快訊

北市仁愛敦南巷口未停車再開被罰2400 他分局前唱跳怒嗆科技執法

籃球／亞男籃資格賽台北票價砲轟比經典賽還貴 網：被當盤子

俄軍攻下烏東門戶：烏軍撤退 拜登保證600億美元援助

民進黨團批黃國昌英雄主義 食安專報恐延宕至少一個月

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院長韓國瑜今天邀集各黨團代表共同協商，就邀請行政院長陳建仁至立法院針對食安議題專案報告進行討論，民眾黨團總召黃國昌（圖）堅持周三加開院會，不願在共識上簽字，協商破局。記者胡經周／攝影
立法院長韓國瑜今天邀集各黨團代表共同協商，就邀請行政院長陳建仁至立法院針對食安議題專案報告進行討論，民眾黨團總召黃國昌（圖）堅持周三加開院會，不願在共識上簽字，協商破局。記者胡經周／攝影

立法院朝野協商破局，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，兩大黨都希望食安報告優先，民眾黨團堅持加開院會，如果明天院會表決不成，還有一個月協商冷凍期，不只是一天兩天，有可能會延宕一個月。

吳思瑤說，社會各界都非常期待，新國會上路的第一次會議，能夠用專案報告方式，就食安議題提出詢答，因為民眾黨團總召黃國昌個人堅持，民眾黨團主張用加開院會方式處理，另外還要增加新的賽道，打破過去周五與周二院會的慣例。

吳思瑤表示，加開院會並非不行，但是依照過去慣例，大多是在議案很多的時候，例如預算或法案審查不完，已經排定議程，沒有辦法處理完畢，才會在會期中後末端加開院會，現在才剛要開議，連程序委員會都還沒有組成，黃國昌就是要特立獨行，彰顯自己的專業，還要額外設計新的制度跟慣例，民進黨團非常不樂見。

吳思瑤指出，兩大黨都希望食安報告優先，符合社會期待，如果民眾黨堅持要加開院會，依照程序就是要在院會表決，如果表決不成要協商，還有一個月的冷凍期，不只是一天兩天，有可能會延宕一個月，難道這就是民眾黨要的結果，怎麼可以在最後擾亂議事程序，造成食安報告延宕到一個月後，後果民眾黨可以承擔嗎？

吳思瑤說，明天進行專案報告，星期五再進行施政總質詢，過去慣例都是如此，現在因為黃國昌個人的堅持，導致大家原本有默契、社會也期待的方式破局，食安專報可能會往後延宕，這是民眾黨團要的嗎？你們不想要食安的真相嗎？

吳思瑤說，協商破局，只能回到2月5日的協商結論，開議日就是依循往例，進行施政報告總質詢，民眾黨團做出這樣的選擇，民進黨團感到非常不解，立法院是大家的，不要過度膨脹黨團的意見，如果今天沒有這種英雄主義、莫須有的堅持，食安專案在明天就可以上路，接著在星期五總質詢，這是皆大歡喜。

吳思瑤 民眾黨 食安

延伸閱讀

朝野協商破局 黃國昌舉例加開院會早有前例

黃國昌堅持加開院會協商破局 柯建銘嗆：不要做戲太矯情

影／民進黨黨團成立國會改革小組 吳思瑤擔任召集人

韓國瑜主持黨團協商 黃國昌拒簽協商結論破局

相關新聞

黃國昌堅持加開院會協商破局 柯建銘嗆：不要做戲太矯情

立法院朝野協商破局，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，民眾黨團主張先進行總質詢，後天再加開院會處理專報，沒有這樣的道理跟必...

黃國昌這提議難達共識！韓國瑜朝野協商破裂 綠白不歡而散

立法院長韓國瑜年後首場朝野協商破局，歷經一小時，三黨原本同意明天上午立法院院會進行食安專案報告，民眾黨團總召黃國昌提出周...

影／瘦肉精案「千面人」政治綁架？盧秀燕促中央速查 個案不要變懸案

台中市政府驗出一盒台糖豬肉含瘦肉精「西布特羅」，引軒然大波；有豬農認為，台中市長盧秀燕應負起責任，釐清這起疑似「千面人」...

民進黨團批黃國昌英雄主義 食安專報恐延宕至少一個月

立法院朝野協商破局，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，兩大黨都希望食安報告優先，民眾黨團堅持加開院會，如果明天院會表決不...

朝野協商破局 黃國昌舉例加開院會早有前例

立法院朝野協商破局，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，國民黨團提議邀請行政院進行食安專案報告，他提議委員會還沒開始，應在周...

韓國瑜上任至今未走鐘 反倒是藍綠白連出包扛了「草包」名

就任立法院長後，韓國瑜只要現身立法院，就幾乎「天天有戲」，搶占媒體焦點。根據網路大數據「網路溫度計」統計，韓國瑜的網路聲量在政治人物裡排行第四，僅次蔡英文、柯文哲和賴清德；在立委排名第一，大約是排名第二、第三的黃國昌、黃珊珊總和。而且令人意外的是，韓國瑜並沒有讓想看他「走鐘」的人稱心如意，表現堪稱中規中矩。倒是藍綠白三黨在立院表現，連番出包，算是幫韓國瑜扛下了「草包」之名。 截至目前為止，韓國瑜在立法院長位子上，雖稱不上有何驚世駭俗的表現，也難說已經洗去「草包」之名，但比起藍綠白三黨的表現，韓國瑜可能很慶幸有這樣不分顏色的同僚們，不遺餘力地在給他重塑人設。 而在三黨不過半的格局下，如果三黨的表現還是如此，那麼韓國瑜應該會有更多表現（演）的機會。以韓國瑜的聰明才智，未必會一直只以「立法院龍頭」為政治生命終點，但這麼多的機會，對於他鞏固自己立院龍頭地位，甚至更往上挑戰，其實都是有助益的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。