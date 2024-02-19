黃國昌這提議難達共識！韓國瑜朝野協商破裂 綠白不歡而散

立法院長韓國瑜年後首場朝野協商破局，歷經一小時，三黨原本同意明天上午立法院院會進行食安專案報告，民眾黨團總召黃國昌提出周三加開院會，民進黨團總召柯建銘認為沒有必要，循常例在周五院會施政報告即可，因黃國昌堅持加開院會，否則拒簽結論，協商破裂。明天立法院開議維持施政報告，食安報告延至一個月後。

韓國瑜上午召集黨團協商，針對邀請行政院院長率同相關部會首長提出台灣食安問題總檢討報告，討論相關事宜。

各黨團同意明天邀行政院長陳建仁提出食安報告，質詢人數由國民黨團推派7位、民進黨團推派7位、民眾黨團推派1位，每位立委詢答15分鐘。

由於先前協商明天院會為行政院長施政報告，民眾黨團總召黃國昌認為，若因食安專案報告導致施政報告及總質詢延後，民眾不樂見；他提議明天食安報告外，周三加開院會；或是周二施政報告、周三食安專案報告，順序皆可。

國民黨團總召傅崐萁表示，是否加開院會，國民黨團開放。柯建銘說，過去專案報告題目很多時，的確會安排到兩天，但這次題目很單一，沒有增開院會問題。民進黨團幹事長吳思瑤表示，按照議事規則，過去幾次開議，都是專案報告優先，依照慣例在周五院會施政報告即可。

立法院秘書長周萬來指出，依照議事規則24條，必要時要經院會議決增減會次，若各黨團隊針對加開院會無法凝聚共識寫出黨團結論，就要送院會議決加開院會，如此一來，專案報告就會延宕。

最後韓國瑜裁示，2月20日食安報告，2月23日施政報告，黃國昌拒簽結論，韓國瑜宣布休息十分鐘，但朝野仍無法達成共識，柯建銘表示，就這樣，你們都看得很清楚了。

傅崐萁說，原本2月20日開議當天秉持過去慣例，讓專案報告能夠進行，讓人民有知的權利，因民眾黨要求加開院會，不加開就退席，造成今天協商無法完成，食安報告只能等到一個月冷凍期後才能進行。但今天下班前都能良善溝通，盼有轉圜。