立法院新春團拜藍綠白總召缺一人 黃國昌：我早上很忙
立法院今天上午新春團拜，民眾黨立法院黨團總召黃國昌未出席，黃國昌表示，民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊代表黨團去團拜了，請外界不要做過多政治聯想。
黃國昌說，鄭重向立法院長韓國瑜和其他黨團立委，說聲不好意思，他早上很忙，所以沒去團拜，但黃珊珊和民眾黨多位立委都有參加團拜，民眾黨團隊有分工。
民眾黨主席柯文哲上周向國民黨拋出橄欖枝，會請黨團主任聯繫國民黨團拜會事宜，黃國昌表示，都還在聯絡當中，相信這周會有結果。黃珊珊說，民眾黨團和國民黨團都有保持相當的聯絡。
網路十大聲量排名，民眾黨團雙黃黃國昌、黃珊珊排名亞軍和季軍，黃國昌表示，聲量不重要，做事與改革才重要，這是民眾黨的原則和立場。
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