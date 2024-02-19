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國會改革說到做到 民眾黨提具體版本

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨19日召開記者會，說明其國會改革法案的內容。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨19日召開記者會，說明其國會改革法案的內容。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「修正《立法院職權行使法》，增設聽證調查權，正副院長改記名投票，盼兩大黨支持！」民眾黨立院總召黃國昌19日說明民眾黨「國會改革」方案，另包括開議日由談話會表決、總統國情報告時應依序、即時回答立委提問。同黨立委黃珊珊也說，未來立院人事審查應明文規定至少審查2個月。

增設聽證調查權

黃國昌表示，黨團已經在15日將國會改革方案送到院會，盼20日開議當天就可進行一讀，修正條文包括《立法院職權行使法》第2條，過去的開議日期決定方式並沒有明文規定，他們決定明定開議日，需由立法院談話會表決；修正第15條，總統到立法院國情報告時，立委得提問，由總統依序及時回答。

另外還有修正第25條，要求官員不得虛偽答覆立委質詢，並依據釋字585號，將《立法院職權行使法》第45條到53條大幅修改，讓立委的調查權不以文件調閱權為限，增加聽證調查、設立委員會或專案小組，黃國昌補充說，聽證調查進行時，官員需到場備詢、做真實答覆，若不遵守，應設有罰則。

院長卸任應取消禮遇

「地方議會正副議長早已記名投票，立法院卻未跟上！」民眾黨立院副總召黃珊珊補充說，人事同意權需要記名投票，並改革過去人事審查過於倉促、流於形式的祝況，因此會修法明文要求審查時間不得少於2個月，被提名人需繳交資料，並書面回覆有疑慮部分，還要出席審查公聽會，若不遵守也會有罰則。

黃國昌指出，下半年將審查NCC委員、大法官與司法院正副院長的人事同意權，盼各黨能儘速通過記名表決與實質審查的條文。

民眾黨立委張啟楷亦說，現在立法院長韓國瑜的辦公室，其實是以前王金平擔任副院長時的辦公室，當時因為王金平禮讓卸任院長的劉松藩續留院長辦公室而導致，但現在整體都要制度化與改革下，這種陋習不該保留。

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民眾黨 立法院 黃國昌

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