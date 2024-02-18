立法院新會期挑戰 學者：總召磨合期

「兩大在野黨總召的態度都比以前強勢，未來法案協商勢必有磨合期！」針對立法院新國會挑戰，學者陳俐甫直言，總召之間、各黨團與院長需建立新的互動模式，才能確定未來的立法品質與內容；學者曲兆祥預測，此會期攻防重點將會是瘦肉精，與總統到立法院國情報告的形式。

三黨不過半考驗彼此

2024總統暨立委選舉結果，民進黨儘管拿下總統大位，但國會三黨不過半的局面，恐左右未來4年政局發展，如何化解突圍，考驗民進黨政治智慧；對在野黨來說，如何扮演好稱職的監督角色，不淪為惡意杯葛，朝野都有不少的困難要面對。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，未來只要朝野政黨都能提出福國利民的法案及政策，我們沒有理由反對；民眾黨團副總召黃珊珊則強調，未來民眾黨團會盡全力爭取其他立委與黨團的支持與合作。但民進黨立法院黨團總召柯建銘卻說，未來從召委選舉到各類法案，每一場都是硬仗。

鷹派總召立法需磨合

對此，台灣教授協會會長陳俐甫受訪時表示，民眾其實很關心立法院長韓國瑜未來能否順利主持每場議事協商，因為他過去擔任立委期間，曾有零出席紀錄，若韓國瑜能每場協商都準時出席扮演中立角色，就會有利朝野溝通。另外他強調，國民黨新總召傅崐萁立場較鷹派，且非國民黨傳統主流派，會對國民黨立院黨團的委員們帶來新的衝擊。

「2個在野黨立院黨團的總召都很鷹派。」陳俐甫認為，黃國昌過去在時代力量擔任總召期間也是作風強硬，因此柯建銘、傅崐萁與黃國昌之間，應該會有一段磨合期，此後便可決定新一屆立法院的立法品質如何，就要看這段磨合期多長，立法院通過的法律將會是三黨總召表現的競合結果。

國情報告形式待討論

師大政研所教授曲兆祥受訪則認為，由於此會期將會是舊政府最後會期，創新的政策不會提太多，重點將會是舊規則與新規則的銜接，而下個會期賴清德有很高機率會到立法院進行國情報告，因此要怎麼報告將會是攻防的重點。曲兆祥說，第三屆國大代表修憲時，認為總統到立院國情報告不是以一問一答的形式，就是擔心有違憲的疑慮。

他解釋，由於我國並非議會制與總統制，行政院長（內閣）本來就向國會負責，但總統依法是向民眾負責、而非國會，因此當初還設立了「國是建言」的規定，但總統到立法院國情報告此規定已制定20多年沒有執行，還是怕與行政院長的權限出現扞格。

「若立委質詢總統，要求其處理瘦肉精問題，總統再要求衛福部，就會跳過行政院長了！」曲兆祥說，這樣恐出現憲政危機，涉及憲法運作與權力分立問題。但按照黨團人數分配「國是建言」的人數與時間倒是有不少空間；另外，瘦肉精相關案件疑點過多，立院應該以「專案報告」處理，屆時也將會是攻防重點。

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