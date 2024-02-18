高雄查獲蘇丹紅辣椒粉！陳其邁被指「要不要到立院備詢」 市府：源頭為新北廠商

台糖豬肉片檢出瘦肉精風波，台中市長盧秀燕被綠委要求到立院備詢；藍委則指高雄查獲蘇丹紅辣椒粉，反問「陳其邁是否也要到立院備詢」，高雄市衛生局今天表示，辣椒粉源頭為新北廠商輸入。

農曆年前，台中市政府公布台糖安心豚梅花肉片中，驗出農業部禁用的動物用藥瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），但後續衛生福利部食品藥物管理署及農業部擴大追查卻都未檢出。

對此，民進黨立委林俊憲日前在臉書（Facebook）發文表示，將要求盧秀燕到立法院備詢；台中市府則回應表示，會請衛生局長、食安處長前往說明，而非首長參加，避免模糊真相。

國民黨立委羅智強今天表示，高雄市衛生局查獲有業者使用致癌的工業染料蘇丹紅，製成辣椒調味品販售，「民進黨要不要叫陳其邁到立法院備詢？」

高雄市政府衛生局今天發布訊息指出，含蘇丹紅成分的辣椒粉，源頭查為新北市廠商輸入；16日接獲新北市公文通知原料輸入商檢出「蘇丹紅」成分原料，有效日期為2026年10月4日，經查流向台北、台中、台南、高雄。

高雄市衛生局強調，高雄市衛生局是配合新北市衛生局通知，依法清查流向並公布下架回收相關產品。

高雄市衛生局昨天發布新聞稿表示，接獲新北市通知，原料輸入商檢出「蘇丹紅」產品25公斤，流向高雄的瑪爾氏國際貿易有限公司，製成19項產品187.18公斤，衛生局隨即緊急啟動下架作業。