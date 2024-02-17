向白遞橄欖枝？ 民進黨團：新國會希望合作取代對抗

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聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院即將開議，行政院長陳建仁（左三）今天率領行政院副院長鄭文燦（左二）等人，拜會立法院各黨團，在拜會立法院長、國民黨立院黨團後，一行人來到民進黨立院黨團，與民進黨立委們互道新年快樂、恭喜等，提早與立委們新春團拜。記者許正宏／攝影
立法院即將開議，行政院長陳建仁（左三）今天率領行政院副院長鄭文燦（左二）等人，拜會立法院各黨團，在拜會立法院長、國民黨立院黨團後，一行人來到民進黨立院黨團，與民進黨立委們互道新年快樂、恭喜等，提早與立委們新春團拜。記者許正宏／攝影

立法院三黨不過半，各黨間如何合縱連橫備受關注，對於未來是否有跟民眾黨團合作空間。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨團立法開放，無論綠白、藍白或藍綠合作，只要政策上符合國家發展所需要，跟各黨的合作都非樂意，沒有預設立場。

吳思瑤指出，對於未來立法院跟其他黨團合作，民進黨立場非常開放，「只要合法、合規、合憲，對人民有利趕快來合作」，希望新國會以合作取代對抗，民進黨團很樂意針對議題為主題，只要符合社會正當性以及國家發展所需要，跟哪個黨合作都非常樂意。

行政院長陳建仁今天拜會立法院長韓國瑜及各黨團，拜會民進黨團時是否有特別交代需要協助的事項，吳思瑤表示，基本上就是拍照跟認識新科的委員，很多新科委員跟陳建仁比較不熟悉；總召柯建銘有提到下周一朝野協商，研判可能開議日當天先進行食安報告，行政部門做好準備，執政黨團也要對食安議題有準備。

國民黨團主張20日開議當天先食安專案報告，吳思瑤表示，民進黨團本來就是出這樣的選項，樂於先專案報告，結束後再進行施政報告，由於拜會時間很短暫，還沒有討論到優先法案的問題。

吳思瑤 民進黨 立法院

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