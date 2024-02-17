與白合作 綠委意見分歧

新國會三黨不過半，民眾黨八席立委成為關鍵少數，民眾黨立院黨團將拜會國民黨團，盼能獲得攜手合作的共識。藍白立院合作有譜，至於身為國會第二大黨的民進黨，內部意見分歧，部分綠委認為不應隨民眾黨起舞，必須維持綠營主體性，部分綠委則認為，綠白合作議題，應「與時俱進」，綠營不應鐵板一塊。

新國會歷經立法院正副院長選舉一役，民眾黨團雖然「走自己的路」，自提人選參戰，但因為民眾黨立委票投自家人，變相「保送」國民黨立委韓國瑜、江啟臣成為國會正副龍頭。民眾黨此舉，藍綠點滴在心頭，據了解，綠營內部一派立委感到不滿，認為民眾黨團從頭到尾就擺明要「暗助」國民黨。

一位資深民進黨立委表示，民眾黨自恃關鍵少數，想要左右逢源，國民黨為了對抗民進黨，就算失去自己政黨的主體性，也會張開雙臂歡迎民眾黨。但民進黨有自己的原則、戰略方向，不可能被國會最小黨綁架、牽著走。

也有民進黨立委認為，民眾黨表面上與國民黨「交好」，但作為小黨，不可能長期只與某一黨合作，這樣民眾黨很快就會被貼上「小藍」標籤。因此，現階段雖有「藍白合」訊號，但民眾黨一定也想與民進黨合作，對民眾黨而言，擺盪在藍綠間，才能凸顯重要性。

不過，也有民進黨立委認為，對於綠白合民進黨不應鐵板一塊，每次朝野攻防應分開評估，民眾黨團在人事同意權議題上例如ＮＣＣ、考試委員及大法官人事同意權，會如同立法院正副院長選舉，到最後一刻才表態，「這類議題藍綠無法操之在己」；但在政策、法案議題上，民進黨可主動營造與民眾黨的合作空間，如果立法院綠白永遠形同水火，那民進黨的案子可能都難以過關。