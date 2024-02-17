開議日陳揆食安報告？韓國瑜：下周一協商

台糖瘦肉精爭議尚未釐清，立法院長韓國瑜昨天表示，下周一將召集朝野協商，邀行政院長陳建仁赴立院報告。陳建仁今將拜會立院，韓國瑜將當面向陳揆表達對食安議題的關切。據了解，陳揆食安專案報告可能安排於立法院下周二（廿日）開議當天進行，但仍待朝野協商最後定案。

立法院朝野黨團連日來為是否開臨時會、是否邀陳建仁專案報告角力不斷，國民黨團總召傅崐萁前天預告韓國瑜昨將召集朝野協商；但是民進黨團昨上午詢問議事處，議事處回訊表示「經院長指示，因時程及作業程序考量，未便召集協商」。民進黨團幹事長吳思瑤質疑，國民黨團主動函請協商，卻與韓國瑜有溝通落差，「不知道國民黨在演哪齣，可能問題大了」。

議事處回覆給民進黨團的訊息，被解讀為韓國瑜不買傅崐萁的帳。國民黨團一度質疑，民進黨團所出示文件非正式公文，應負責任向國人解釋該文件從何而來。傅崐萁也說，他沒聽到那些以訛傳訛的說法，雙方溝通管道相當暢通。

民進黨團總召柯建銘說，根據立法院職權行使法，國民黨團函請韓國瑜召集協商，韓就需召集；就算昨沒協商，開議前也要協商。柯也表明執政黨團立場，廿日開議當天，就能請陳建仁專案報告，廿三日也可行，廿七日再開始施政報告及總質詢，「球在韓國瑜手上」。

韓國瑜昨發聲明表示，接獲國民黨團來文，針對食安問題希望行政院作完整的專案報告，「本席深表認同與肯定」，下周一上午十時卅分邀各黨團代表共同協商討論，期能釐清政府相關食安把關的作為。

陳建仁、行政院副院長鄭文燦今將循例在開議前拜會韓國瑜及各黨團，韓國瑜也說，他願當面向陳揆表達民眾對於相關問題的關切。

韓國瑜下周一召集協商，形同否決了藍營提出今開臨時會的主張，民眾黨團表示，已收到協商開會通知單，食安既為國人關注且重大議題，民眾黨團樂見其成，期待透過行政院完整報告，釐清行政機關食安把關作為。據了解，國民黨團希望廿日上午先由陳揆專案報告，下午再進行施政報告，但仍須視朝野協商結果而定。