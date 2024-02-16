羅生門？傳韓國瑜預計「這時」召集協商 傅崐萁主張明天召開臨時會沒了

台糖瘦肉精爭議，國民黨立法院黨團主張明天（17日）召開臨時會，邀行政院長陳建仁赴立院專案報告，國民黨團希望立法院長韓國瑜今召集朝野黨團協商討論臨時會事宜。不過立院議事處上午回覆民進黨團表示，「經院長指示，因時程及作業程序考量，未便召集協商」。據了解，韓國瑜預計在19日上午10時30分召集朝野協商，最快今天就會發出協商通知。

是否讓陳建仁食安專案報告，朝野連日角力。國民黨團總召傅崐萁昨天表示，希望陳建仁能針對食安問題，八年總檢討，給國人清楚報告。明天是否能夠開臨時會，關係到國人健康，他希望明能開臨時會，但也尊重韓國瑜今天召開的朝野協商。

民進黨團今天上午舉行記者會出示議事處來訊表示，「有關國民黨黨團函請院長召集協商乙案，經院長指示，因時程及作業程序考量，未便召集協商」。

由於國民黨團已立法院職權行使法，正式發函請韓國瑜召集朝野協商，據了解，韓國瑜將在19日上午10時30分召集朝野協商，最快今天就會發出協商通知給各黨團。

不過，韓國瑜19日才要召集朝野協商，也意味否決傅崐萁、國民黨團所主張的17日召開臨時會一事。