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有時間壓力 郭正亮指韓國瑜新國會首戰是「核三延役問題」

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國瑜（中）當選立法院長後，郭正亮認為解決核三是否延役將成為韓當選後的立院首戰。本報資料照片
韓國瑜（中）當選立法院長後，郭正亮認為解決核三是否延役將成為韓當選後的立院首戰。本報資料照片

針對台糖瘦肉精事件，國民黨團要求明(17)日召開臨時會，表示國人健康不能退讓，但會尊重立法院韓國瑜明日召開的朝野協商。前立委郭正亮在節目中表示，新國會開議後，韓國瑜遇到的首要問題即是核三是否延役，因為該案在三月底前就要修法，「我覺得這個問題立刻碰到，這個是有影響的」。

郭正亮在昨(15)日於政論節目《新聞大白話》中針對新國會氣象，表示施政報告之後就是總質詢，陳建仁報告台糖瘦肉精事件成為首戰，但叫陳建仁來講，「大概也講不出個所以然來，他就是照稿唸，而且估計稿子會寫得非常簡單，所以不如用總質詢來問他，事實上效果是一樣的」。

郭正亮說，新國會開議後會先碰到幾個有時間壓力的問題，「例如到了六月，核三就到期了，如果要延役，一定要修法，還需要緩衝時間，所以最晚在三月底就要修法。且賴清德必須承認非核家園失敗，不然核三為何要延役呢？，我覺得這個問題立刻碰到，核三占了2.5%的用電量，這個是有影響的，有些事時間壓力一來，你就要碰到的」。

國民黨立法院黨團主張明天舉行臨時會，邀行政院長陳建仁赴立法院提出瘦肉精專案報告，不過議事處今發函給各黨團表示「有關國民黨團函請立法院長召集協商乙案。經院長韓國瑜指示，因時程及作業時序考量，未便召集協商。」

核三廠 立法院 韓國瑜

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