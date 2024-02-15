快訊

獨／長榮航空羽田返台班機上孕婦分娩 母子均安

一坪10萬「田中間透天」是鳥地方？他揭超讚生活機能 網嗨：安靜才是王道

直擊！NASA飛機在台灣南部繞行 目前經過嘉義

看到韓國瑜成聲量霸主慌了？ 媒體人看穿他把戲：柯文哲最怕一件事

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨今天在台玻大樓前舉辦新春團拜，黨主席柯文哲（中）與民眾黨黨立委們，隨後接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影
民眾黨今天在台玻大樓前舉辦新春團拜，黨主席柯文哲（中）與民眾黨黨立委們，隨後接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影

2024大選上個月落幕，民眾黨總統候選人柯文哲敗選，「柯盈配」獲得369萬多票，屈居第三名，太太陳佩琪除夕夜在臉書發文透露心情，表示曾問過「侯柯配」會不會贏，柯說，柯粉會流失許多，但如果是「柯侯配」，柯大笑表示，現在則已大贏。媒體人謝寒冰認為，柯接下來最怕記者不理他，所以現在才一直出來翻舊帳。

謝寒冰在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，「柯侯配這件事就是沒有發生，讓它過去很難嗎？」並反酸柯寫的檢討文完全看不出反省，不知道柯文哲到底檢討了什麼，連什麼地方要改進，哪裡可以做得更好都沒說。

他說選舉結束了，年也過完了，柯還糾結在「柯氏宇宙」，連翻頁都還沒翻過去，一直沉浸在敗選的情緒裡，是該向前看了，之前說沒有資源打選戰，現在有了，就該好好布局接下來的幾年。

謝寒冰指出，現在柯文哲最怕的是自己身上沒有一個職務，就是一個空殼主席，「怕以後記者不理他，記者一旦不理他，很快他就會消風。」

就像柯文哲前幕僚吳靜怡說的，韓國瑜的聲量已經比他大很多了，所以鎂光燈焦點都在韓身上。謝寒冰認為，柯現在做的事情都是怕媒體忘記他，所以三不五時就跳出來翻舊帳，講一些舊的東西，沒有意義。

他直言柯從1月13號後，就了無新意，「其實我也都不想講柯文哲。」

延伸閱讀

他繼承爸媽40年台北公寓不知如何處理 內行提兩方案：別賣就對了

「兼職陪酒」3年半被抓包 20歲幼教師無奈：老闆一直拜託我

別再做！日藝人分享4大「不必要」省錢方法 馬桶水箱放寶特瓶反更浪費？

開工紅包怎麼用？ 命理師曝「1招」借運催旺一整年財運 沒拿到紅包也適用

相關新聞

春節無休提前3個月「打包」 游錫堃：為了韓國瑜

立法院前院長游錫堃今天透過臉書表示，活了75歲的今年，過了一個完全不一樣的春節，因為他在春節期間努力清理、打包，就是為了...

立院開臨時會邀陳揆專報食安？ 傅崐萁提尊重「辣個男人」

台中市政府驗出台糖肉品含禁檢出之瘦肉精「西布特羅」，國民黨立法院黨團拋出要求行政院長陳建仁17日赴立院，進行專案報告。不...

看到韓國瑜成聲量霸主慌了？ 媒體人看穿他把戲：柯文哲最怕一件事

2024大選上個月落幕，民眾黨總統候選人柯文哲敗選，「柯盈配」獲得369萬多票，屈居第三名，太太陳佩琪除夕夜在臉書發文透露心情，表示曾問過「侯柯配」會不會贏，柯說，…

議會少了「蔣師」變孤單？蔣萬安：盼王世堅火力轉戰立法院

春節連假結束，今天開工第一天，台北市長蔣萬安上午赴議會新春團拜，被問到對於「蔣師」王世堅轉戰立院當委員，會不會覺得有點孤...

臨時會瘦肉精專報連署過門檻 藍黨團將發文韓國瑜召集協商

台中市年前爆出國產豬肉被驗出瘦肉精西布特羅事件，國民黨立法院黨團發起連署，要求召開臨時會行政院長陳建仁17日進行專案報告...

瘦肉精爭議藍嚷開臨時會 綠反諷為難韓國瑜、周萬來

台糖肉品瘦肉精爭議，國民黨立法院黨團盼17日能夠開臨時會，邀行政院長陳建仁專案報告。民進黨團表示，憲法規範立法院常會召開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。