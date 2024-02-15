看到韓國瑜成聲量霸主慌了？ 媒體人看穿他把戲：柯文哲最怕一件事

2024大選上個月落幕，民眾黨總統候選人柯文哲敗選，「柯盈配」獲得369萬多票，屈居第三名，太太陳佩琪除夕夜在臉書發文透露心情，表示曾問過「侯柯配」會不會贏，柯說，柯粉會流失許多，但如果是「柯侯配」，柯大笑表示，現在則已大贏。媒體人謝寒冰認為，柯接下來最怕記者不理他，所以現在才一直出來翻舊帳。

謝寒冰在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，「柯侯配這件事就是沒有發生，讓它過去很難嗎？」並反酸柯寫的檢討文完全看不出反省，不知道柯文哲到底檢討了什麼，連什麼地方要改進，哪裡可以做得更好都沒說。

他說選舉結束了，年也過完了，柯還糾結在「柯氏宇宙」，連翻頁都還沒翻過去，一直沉浸在敗選的情緒裡，是該向前看了，之前說沒有資源打選戰，現在有了，就該好好布局接下來的幾年。

謝寒冰指出，現在柯文哲最怕的是自己身上沒有一個職務，就是一個空殼主席，「怕以後記者不理他，記者一旦不理他，很快他就會消風。」

就像柯文哲前幕僚吳靜怡說的，韓國瑜的聲量已經比他大很多了，所以鎂光燈焦點都在韓身上。謝寒冰認為，柯現在做的事情都是怕媒體忘記他，所以三不五時就跳出來翻舊帳，講一些舊的東西，沒有意義。

他直言柯從1月13號後，就了無新意，「其實我也都不想講柯文哲。」