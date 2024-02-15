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邀陳揆立院報告瘦肉精 江啟臣：尊重各黨團討論

聯合報／ 記者游振昇趙容萱劉柏均／台中報導
立法院副院長江啟臣。圖／報系資料照
立法院副院長江啟臣。圖／報系資料照

針對瘦肉精事件，國民黨立法院黨團擬邀請行政院長陳建仁在新會期開議前赴立院專案報告，立法院副院長江啟臣表示，瘦肉精事件是重大的食安問題，中央政府應該查明真相，守護人民的食品安全；儘管目前還未收到要求專案報告的相關公文，但會以公正、公開，為民眾把關食安的態度，尊重各黨團意見進行討論。

國民黨籍台中立委昨天紛紛表示看法。楊瓊瓔指出，食安是重要的民生議題，機關有責任向全國民眾說清楚，她樂見陳建仁提早到立法院專案報告。

顏寬恒表示，瘦肉精事件雖然目前在檢驗結果上認定是個案，但若個案無法溯本追源找到破口，就可能形成通案，一切都要等待黨團協商的結果；若協商無果，就只能待開議後再質詢。

廖偉翔表示，對於陳建仁要到立院針對瘦肉精質詢，樂觀其成。

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