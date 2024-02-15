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冷眼集／別急杯葛 挑戰官員更能贏得掌聲

聯合報／ 記者屈彥辰
國民黨立法院黨團主張開議前，邀行政院長陳建仁就豬肉食安問題專案報告，遭民進黨團反對。圖／聯合報系資料照
國民黨立法院黨團主張開議前，邀行政院長陳建仁就豬肉食安問題專案報告，遭民進黨團反對。圖／聯合報系資料照

台中日前爆發瘦肉精事件，引發社會譁然。國民黨立法院黨團主張開議前，邀行政院長陳建仁就豬肉食安問題專案報告，民進黨團則態度保留；若協商未果，藍營不排除廿日開議杯葛，不讓陳揆上台施政報告。新國會「第一戰」山雨欲來，然而，剛成為國會第一大黨的國民黨團，這麼快就要啟戰？

經二○二四大選，國民黨成為國會最大黨，且立院正副龍頭皆為國民黨籍，外界也期待國民黨有番新氣象。過往八年，被綠營壓死死的怨氣，藍營立委早已磨刀霍霍，就等陳揆在新國會的首次施政報告，要展現監督制衡能力。

春節前爆發瘦肉精事件，讓想打響起身砲的國民黨團倏地出招，要求陳揆在施政報告前須赴立院提出食安專案報告，甚至不排除在民進黨團不簽協商結論的情況下，將杯葛陳揆施政報告，讓陳揆面對新國會初登板便黯然延宕。

不過，國民黨也須考慮到，畢竟不可能無限杯葛下去；新國會要有新做法，一包台糖豬肉有問題，是否真嚴重到只差三天質詢，就要在開議當天強行杯葛？國民黨歷經「國會少數、被綠欺」的八年，對如何當一個稱職在野黨，應該已有心得。既然如此，不妨升高層次，透過強力質詢，從陳揆及相關官員口中問到人民關心的事情，才是正辦。

民進黨官員過去之所以敢於立法院實問虛答，全因在野黨力量不足，如今大選已過，客觀環境起風變化，此刻最是利於國民黨直球對決民進黨政府。國民黨若大玩杯葛，讓行政部門「輕鬆下課」，反而可能被人民認為「藍綠一家親」；相反地，在議事中挑戰民進黨官員，人民才會給予掌聲。若是民進黨官員不改跋扈，依舊無心回應在野黨立委質詢，屆時再祭出強力杯葛，不僅更有底氣，也更有正當性。

究竟是在開議日杯葛，不讓陳揆上台？或透過強力質詢「問倒」行政部門，展現監督功力、揪出問題？如何善用議事攻防策略，而不挫傷國會最大黨的形象，已成國民黨的必修課。

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