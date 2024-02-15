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新國會第1戰 藍邀陳揆赴立院報告瘦肉精

聯合報／ 記者屈彥辰周佑政歐陽良盈／台北報導
立法院第11屆第1會期將於20日開議。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
立法院第11屆第1會期將於20日開議。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

針對台糖瘦肉精事件，國民黨立法院黨團主張十七日加開臨時會，邀行政院長陳建仁赴立院專案報告，藍營今擬發文要求明天進行朝野協商，若協商未果，不排除廿日開議杯葛，不讓陳揆上台施政報告。民眾黨團表示，杯葛是議事手段之一，但要有正當性和必要性；民進黨團則反嗆國民黨團，不理性杯葛社會無法接受，也讓立法院長韓國瑜為難。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，國民黨團首席副書記長林思銘表示，將要求陳建仁專案報告，倘若朝野協商破裂，原訂廿日開議當天陳建仁施政報告，國民黨團是否陳揆上台，「黨內當然會有很多看法」，最後決定如何，要看大家共識。

林思銘說，對於看守內閣施政報告，可能不會讓陳建仁第一次就順利上台，因看守內閣都是講些老掉牙的東西；不過，具體還是要看協商結論，也看韓國瑜的協商功力，最後如何拍板。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團一開始就建議十六日開議，如果國民黨團當初採納民眾黨團建議，而非隨著民進黨團起舞，同意延後到廿日開議，根本不會有任何問題，也不會搞到現在必須再經過這麼繁複的程序。

黃國昌也指出，杯葛本來就是議事手段之一，但要有必要性和正當性，且應注意是否反倒成為行政官員得以輕鬆逃避質詢的後門，這樣反而適得其反。至於是否加入杯葛，黃國昌表示，民眾黨團目前採開放立場，視民進黨及行政院的態度，民眾黨團會再召集黨籍立委商討。

新國會開議「首戰」，藍白陣營對瘦肉精事件磨刀霍霍。行政院今天將召開春節連假後首次院會，報告事項已排定行政院食品安全辦公室陳報「釐清國產豬肉含乙型受體素（瘦肉精）風險與精進措施」，陳建仁也將在會中做出裁示。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，台中瘦肉精案例看起來是個案，會繼續讓真相大白，國民黨不要無限上綱；新國會新會期剛開始，國民黨如果為反對而反對，社會會認同嗎？

莊瑞雄表示，在野黨要監督行政部門天經地義，只要是合理的監督，民進黨團都樂見，朝野協商結論就是廿日開議；若國民黨團選擇推翻，或新會期一開始藍營就選擇不理性的議事杯葛，十分可惜，也會讓韓國瑜為難。

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