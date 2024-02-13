民進黨在立法院八年「完全執政」絕對多數，此次選後已變成朝小野大；藍、白第一槍主打強化國會調查權，不僅止於政治攻防策略，更應為符合民意政治表現。國會投票結果也給立委們明白訊息，即權力者須受監督，一個對行政院照單全收的橡皮圖章，非民眾所樂見。

握有中央政權的執政黨已不是國會最大黨，要能保證問責行政權的監督效果，加強國會調查權是必然之舉。目前立委僅有「不完整調查權」，除了質詢、審預算等，調查手段具體體現在組成調閱委員會的「文件調閱權」。

但要組成調閱委員會，首先要先由該委員會多數立委贊成，而上屆綠營過半多數，例如鏡電視審照爭議，時代力量、國民黨多次提案要查，都被執政黨立委硬生生擋下；即使是成立了調閱小組，例如二○二一年的「疫苗採購調閱小組」，調來的資料既不夠完整、又會被執政黨立委催促「趕快結束」，效果有限。

此外，上屆許多在野黨立委都曾公開指控，在進口蛋、快篩、疫苗採購等爭議爆發時，行文政府部會索取資料，但「不來就是不來」，官員答詢時也常被立委認為避重就輕。

不管是立委索資、質詢，政府部門對執政或在野立委訊息提供可能「待遇不同」，早是公開祕密。究其根本，就在於立委調查權「不夠力」，我國憲政設計，最重要調查權力落於法務部門及監察院，但不管是現實運作及政局、民情，都不難看出強化立法案調查及聽證工具已勢在必行。