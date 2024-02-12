立院新局外委會料大洗牌 綠青壯世代多人落馬考驗黨團戰力

新國會在農曆年前展開序幕，放眼一一三名立法委員，其中有五十四名是新科立委，立院共八個常設委員會面臨大洗牌，其中以外交及國防委員會變化將最大。面對三黨不過半的新局面，民進黨多位青壯世代的立委，最終未能順利連任，考驗未來民進黨團的戰力。

立法院正副院長選舉落幕，開議後將面臨常設委員會召委選舉，民眾黨團表明不會主動協商召委，民進黨團則還在調查立委意向。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，常設委員會預計在二月底、三月初展開。

盤點藍綠在八個常設委員會的戰力，外交及國防委員會變動將最大，在第十屆第八會期的該委員會名單中，僅有民進黨立委王定宇、國民黨立委江啟臣、馬文君成功連任，其餘包括民進黨前立委何志偉、蔡適應、羅致政、趙天麟、劉世芳、林靜儀、林昶佐、國民黨前立委廖婉汝、陳以信、吳斯懷、民眾黨前立委邱臣遠皆沒有續任。

王定宇受訪時表示，外交及國防委員會轄管的多半都是對外關係的部會，而且與總統職權連動，過去大家都希望黨派之爭少一點、國家利益的共識多一點；面對新的委員會成員，內部的溝通最重要，「先安內再攘外」，基於國家的利益，希望大家對外一致，而民進黨作為執政黨，也有義務跟在野黨多溝通，「分歧沒有那麼大，只要不把彼此當敵人，不同的意見溝通好，為了國家應該超越黨派。」

此外，新國會新生態，也影響綠營戰力。有「永遠的總召」之稱的民進黨團總召柯建銘，日前鬆口完成這屆立委任期，自己就要準備退休，後來又在社群平台Threads發文，回憶在選舉當晚與民進黨前立委鄭運鵬的對話，「我最想把總召的棒子交給你，交給你我最放心」，首度透露有意交棒黨團總召職務。

不過包括鄭運鵬，民進黨過去在多個會期擔任黨團幹部的劉世芳、羅致政、林靜儀及黃世杰等人，最終有人選擇退選、有人最後參選吞敗。民進黨立委鍾佳濱表示，擔任黨團幹部有幾項原則，首先要靜得下心研究法案，還要在人際關係的處事柔軟，最後要沉得住氣、思緒很清楚，就連「萬年總召」柯建銘都是磨出來的，「現在不管是誰，沒有人全部都具備，民進黨團要開始想清楚」。