新國會三黨不過半…分裂的在野黨 嚴格監督不易

新國會三黨不過半，民進黨立法院黨團總召柯建銘數度表示，「未來是團結的民進黨，面對分裂的在野黨」，放眼朝野攻防的爾虞我詐，確實很難看出綠白合作的跡象，立法院長副院長選舉已經在月初落幕，下一個戰場就在廿九日登場的委員會召委選舉。

民進黨在今年贏得總統大選，不過在立法院主客易位，總統當選人賴清德就任以後，隨即要面對朝小野大的新國會。依現有立委席次，民進黨有五十一席立委，國民黨擁五十二席立委，再加上友好兩席無黨籍立委，另還有扮演關鍵少數的八席民眾黨立委。

儘管國民黨成為國會最大黨，不過立委韓國瑜、江啟臣當選立法院正副院長，不參與黨團運作及投票表決，也讓實質戰力減少兩席，藍綠兩大黨的戰力依然旗鼓相當，而民眾黨看似左右逢源，實際上也是左右為難，如此困境也彰顯在這次正副院長的投票意向中。

藍白陣營已存在矛盾，從去年的藍白合破局、上演君悅之亂，雙方敗選後互相抓戰犯，還有近期的立法院正副院長選舉，民眾黨的誠信問題也遭質疑；儘管國民黨在國會龍頭之爭、委員會召委選舉頻釋出善意，民眾黨仍然決定走自己的路。不過，民眾黨在立法院僅有八席立委，未來將平均分配到八個委員會，就算有許多理想，但能夠發揮多少戰力，還是大問號。

「立法院是講道理的地方，而不是做表演的地方。」這是柯建銘的肺腑之言，也是對新國會的提醒。藍白若能合作，在國會將能穩定過半；但去年以來，兩黨頻上演歹戲拖棚。未來的立法院，每天都是戰場，如果再如柯建銘所說「團結的民進黨、分裂的在野黨」成真，藍白想要嚴格監督執政的民進黨，恐怕沒有想像般容易。