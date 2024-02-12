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冷眼集／白遊走曖昧 藍別一廂情願
綠白「電話門」爭議引雙方開撕，綠白鬥得凶猛，國民黨一旁看了，恐也要捏把冷汗。假使藍白談合作，下一齣「某某門」事件，便將上演於藍白之間。
民眾黨主席柯文哲時而痛罵民進黨，時而挑動國民黨敏感神經，游走藍綠之間。深究「電話門」本質，是各政黨要拚政黨利益最大化。因此，柯有曖昧藍綠的政治行為，是自然不過。
事實上，國民黨雖是國會最大黨，但在無單獨過半的情況下，關鍵時刻仍需民眾黨支持然而，籌碼是執政民進黨能給的多？或是在野國民黨給得起？自不待言。國民黨團總召傅崐萁向民眾黨屢釋善意，惟此刻的情況是「新國會，舊政府」，新國會攻勢再凌厲，自蔡卸任的那一刻起，正負評價戛然而止，國民黨或在野陣營再攻無用。
重點在於總統當選人賴清德就職之後，新國會與新政府之間究竟如何擦出火花。有電話門爭議在前，國民黨勿一廂情願。畢竟，民意會變，承諾會變，價值會變，唯一不變者是利益。
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