韓國瑜夠狠！沈富雄見一幕嚇喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

立法院長韓國瑜沉潛再登頂，上工首日卻一反常態、寡言拘謹。相較各界以放大鏡檢視韓院長的沉穩可以「撐多久」，若回顧韓國瑜任職北農總經歷，除了耳熟能詳的菜蟲事件、新潮流鬥爭，韓的另一面，或許更能映照他的處世風格。此次進入國會深水區，起手式低調，一如他常唱的夜襲，他更慣於「熟悉夜色再行動」。

2024-02-07 12:09