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韓國瑜夠狠！沈富雄見一幕嚇喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院長韓國瑜（右）上任後首場外賓接見，國民黨主席朱立倫（左）為嘉賓，兩人一同向媒體揮手致意。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜（右）上任後首場外賓接見，國民黨主席朱立倫（左）為嘉賓，兩人一同向媒體揮手致意。圖／聯合報系資料照片

立院新龍頭最終由藍營韓國瑜、江啟臣掌舵，新任立法院秘書長則是找來周萬來擔任，讓國民黨立委們一致認同。前立委沈富雄也對此表示，韓國瑜的EQ真的太高，和傅崐萁是國民黨兩個少見「夠厲害的人物」。

沈富雄6日在節目「少康戰情室」提到，韓國瑜和傅崐萁是國民黨內少數「夠狠、夠厲害又什麼手段都懂」，韓國瑜厲害的地方在於，他的負面聲量非常高，有人怕他、有人恨他、有人看不起他等著看笑話，這些人「最後都會失望」。

沈富雄也進一步說明原因，因為「韓國瑜EQ太高了，他把黃國昌的6日開議打消了，黃國昌還跟他說謝謝，他就是曉得尊重你，然後把你要的拿掉，你看這樣的EQ多好」，沈富雄也說，韓國瑜這樣的人，就是跟柯文哲一樣，都有一個特點，「非常enjoy搞政治」。

立法院長韓國瑜6日首度主持朝野黨團協商，討論立法院開議時間，黃國昌表示民眾黨認為國會應儘早開議，但聆聽藍綠總召高見後，韓國瑜認為16日開議將讓立院員工犧牲假期印資料，最終決議，第11屆第1會期第1次會議定於2月20日，屆時將邀行政院長率各部會列席施政報告並備質詢。

立法院 韓國瑜 黃國昌

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