藍要擴國會人事權 陳揆：需依照憲法
「我國憲法對立委職權已有規範，若立法院要擴大人事同意權與官員任免權，恐有違憲疑慮！」行政院長陳建仁7日針對國民黨立院黨團提案時如此回答。近日3黨針對國會改革政見激烈交鋒，國民黨與民眾黨都盼能擴張立委人事同意與解聘的權力，民進黨與行政院則認為，相關主張違反了憲政體制權力分立的原則。
籲立院遵守憲法
近日國民黨立院黨團召開記者會，公布新會期將啟動國會改革、嘗試恢復特偵組，包括重新恢復設立司法特偵組，推動國會「調查權和聽證權」、制定「國會藐視罪」等改革法案，也就是「國會特偵組」的概念，最後還要讓立法委員有任命、解職不適任官員的權力，並要求總統至立法院進行國情報告。
對此，陳建仁堅持，臺灣是憲政民主法治的國家，對於行政權跟立法權，憲法已有相當多的規定，各個機關都應該按照憲法的規範和相關的原則來做所有的工作，這樣才符合憲法規定的機關所應有的作為。
民進黨立法院總召柯建銘也在社群軟體Threads發文說，相關主張恐侵犯總統職權，更取代行政院、司法院及監察院，完全破壞憲政體制、權力分立原則及法治國基本原則。
白營年後將自提法案
對於陳建仁的說法，過去也持續提倡國會改革的民眾黨則發聲明指出，關於國會改革，台灣民眾黨立院黨團在年後會提出自己的版本，強化國會監督能量是必須要走的道路，我們也樂於與其他黨團共同努力，完成國會改革。
民眾黨立院總召黃國昌曾表示，民眾黨團提出國會改革訴求，首先要修正立法院職權行使法，建立國會聽證調查制度，強化人事同意權審查密度，第二是修正《立法委員行為法》，強化立委利害關係迴避，第三是正副院長選舉比照地方議會規範，未來都要採取記名投票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言