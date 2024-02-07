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藍要擴國會人事權 陳揆：需依照憲法

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長陳建仁7日受訪時，呼籲立法院黨團需遵守憲法。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院長陳建仁7日受訪時，呼籲立法院黨團需遵守憲法。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「我國憲法對立委職權已有規範，若立法院要擴大人事同意權與官員任免權，恐有違憲疑慮！」行政院長陳建仁7日針對國民黨立院黨團提案時如此回答。近日3黨針對國會改革政見激烈交鋒，國民黨與民眾黨都盼能擴張立委人事同意與解聘的權力，民進黨與行政院則認為，相關主張違反了憲政體制權力分立的原則。

籲立院遵守憲法

近日國民黨立院黨團召開記者會，公布新會期將啟動國會改革、嘗試恢復特偵組，包括重新恢復設立司法特偵組，推動國會「調查權和聽證權」、制定「國會藐視罪」等改革法案，也就是「國會特偵組」的概念，最後還要讓立法委員有任命、解職不適任官員的權力，並要求總統至立法院進行國情報告。

對此，陳建仁堅持，臺灣是憲政民主法治的國家，對於行政權跟立法權，憲法已有相當多的規定，各個機關都應該按照憲法的規範和相關的原則來做所有的工作，這樣才符合憲法規定的機關所應有的作為。

民進黨立法院總召柯建銘也在社群軟體Threads發文說，相關主張恐侵犯總統職權，更取代行政院、司法院及監察院，完全破壞憲政體制、權力分立原則及法治國基本原則。

白營年後將自提法案

對於陳建仁的說法，過去也持續提倡國會改革的民眾黨則發聲明指出，關於國會改革，台灣民眾黨立院黨團在年後會提出自己的版本，強化國會監督能量是必須要走的道路，我們也樂於與其他黨團共同努力，完成國會改革。

民眾黨立院總召黃國昌曾表示，民眾黨團提出國會改革訴求，首先要修正立法院職權行使法，建立國會聽證調查制度，強化人事同意權審查密度，第二是修正《立法委員行為法》，強化立委利害關係迴避，第三是正副院長選舉比照地方議會規範，未來都要採取記名投票。

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