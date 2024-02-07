周萬來退休一行為暖到蔡壁如 她曝當年立院回憶：能幫到韓國瑜

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聯合新聞網／ 綜合報導
立法院長韓國瑜（右）日前邀請立法院前副秘書長周萬來（左），擔任本屆立法院秘書長。資料照，記者曾原信／攝影
立法院長韓國瑜（右）日前邀請立法院前副秘書長周萬來（左），擔任本屆立法院秘書長。資料照，記者曾原信／攝影

立法院韓國瑜日前邀請立法院前副秘書長周萬來，擔任本屆立法院秘書長。對此，民眾黨前立委蔡壁如回憶，之前剛進立院成為新科立委，正值周萬來退休，當時特地前去拜訪，意外收到一本《議案審議：立法院運作實況》，對方親切表示，若對議事程序不熟，非常歡迎詢問他，還親切留下電話號碼。

蔡壁如在政論節目《新聞大白話》表示，之前剛進立法院的時候，正值周萬來退休，但還是特定去拜訪他，當時他送了一本《議案審議：立法院運作實況》，說對議事程序不熟的話，都歡迎找他詢問，還留了電話號碼。

對此，蔡壁如認為，周萬來是一個很和藹的老人家，因為他非常熟悉議事程序，也願意給予新科立委幫忙。反觀民進黨資深立委柯建銘，同樣熟悉議事程序，但卻常常會拿議事規則嚇唬新科立委。她認為周萬來回來接任立法院秘書長，也能夠幫助韓國瑜調和議事程序。

蔡壁如坦言「最有戲的還是韓國瑜，我從台北市政府認識他，到現在超過10年，只能用兩個字形容，就是『進化』」，蔡壁如指出，韓國瑜從在北農當總經理，到去選高雄市長、到被罷免、到選總統、到這次當不分區立委第一名，直言「他每一個階段都在進化中」。

周萬來 立法院 蔡壁如 韓國瑜

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