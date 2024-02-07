周萬來退休一行為暖到蔡壁如 她曝當年立院回憶：能幫到韓國瑜
立法院長韓國瑜日前邀請立法院前副秘書長周萬來，擔任本屆立法院秘書長。對此，民眾黨前立委蔡壁如回憶，之前剛進立院成為新科立委，正值周萬來退休，當時特地前去拜訪，意外收到一本《議案審議：立法院運作實況》，對方親切表示，若對議事程序不熟，非常歡迎詢問他，還親切留下電話號碼。
蔡壁如在政論節目《新聞大白話》表示，之前剛進立法院的時候，正值周萬來退休，但還是特定去拜訪他，當時他送了一本《議案審議：立法院運作實況》，說對議事程序不熟的話，都歡迎找他詢問，還留了電話號碼。
對此，蔡壁如認為，周萬來是一個很和藹的老人家，因為他非常熟悉議事程序，也願意給予新科立委幫忙。反觀民進黨資深立委柯建銘，同樣熟悉議事程序，但卻常常會拿議事規則嚇唬新科立委。她認為周萬來回來接任立法院秘書長，也能夠幫助韓國瑜調和議事程序。
蔡壁如坦言「最有戲的還是韓國瑜，我從台北市政府認識他，到現在超過10年，只能用兩個字形容，就是『進化』」，蔡壁如指出，韓國瑜從在北農當總經理，到去選高雄市長、到被罷免、到選總統、到這次當不分區立委第一名，直言「他每一個階段都在進化中」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言