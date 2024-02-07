陳昭姿嗆柯建銘遭諷潑婦罵街 媒體人點1關鍵揭白營命運：恐受重創

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聯合新聞網／ 綜合報導
立法院長韓國瑜（左5）上任後主持朝野協商，民眾黨立委陳昭姿（右1）對民進黨總召柯建銘（左3）高吼：「都說我是不小心的，還說我是故意的」，回應立法院長選舉投錯票事件。圖／聯合報系資料照
立法院長韓國瑜（左5）上任後主持朝野協商，民眾黨立委陳昭姿（右1）對民進黨總召柯建銘（左3）高吼：「都說我是不小心的，還說我是故意的」，回應立法院長選舉投錯票事件。圖／聯合報系資料照

民眾黨立委陳昭姿風波不斷，自2月1日立院正副院長選舉鬧出無效票烏龍後，5日更是在朝野協商會議上對民進黨立院黨團總召柯建銘當面「喊冤」，引起柯建銘動怒形容陳昭姿宛若潑婦罵街，對此，媒體人羅旺哲表示，陳昭姿若是日後議會開議再出包，不僅坐實「丑角」，更將會重創民眾黨形象，賠上全黨努力。

5日立院各黨團對於新議期開議時程進行朝野協商，在各黨代表與立法院長韓國瑜合照時，陳昭姿突然對民進黨總召柯建銘喊冤嗆聲「你怎麼可以這樣對我？我明明是不小心的，你怎麼可以說我是故意的？」，替自己被裁定院長選票為廢票一事表達不滿，柯建銘遭此驚天一吼也頗為不悅，事後受訪指陳昭姿應當將事情翻過頁，違法的事情就是違法，基本道理要懂，行為該適可而止，更說自己在立院30年從沒見過這種潑婦罵街般的景象，如此不禮貌的行徑如同將民進黨踩在腳下，要他如何不怒？

針對陳昭姿鬧出的風波一波未平、一波又起，POP radio《POP大國民》主持人、媒體人羅旺哲在臉書發文，他點出立院新會期不到一周，陳昭姿話題不斷，儼然成為新的「話題女王」，但這對民眾黨來說未必會是好事，羅旺哲分析，3個月的會期才正要開始，假設之後陳昭姿質詢得當成為「女戰神」當然沒問題，若是質詢不好就會被定位為草包，「政治人物在台灣媒體上，一但定型成為『丑角』後，往後的一舉一動，勢必拿顯微鏡來檢視」。他提醒陳昭姿如果開議後再出包，「那將會直接重創民眾黨，賠上其他人的努力」。

立法院長選舉時，民眾黨立委陳昭姿所投的票因油墨汙痕被認定為廢票。圖／聯合報系資料照片
立法院長選舉時，民眾黨立委陳昭姿所投的票因油墨汙痕被認定為廢票。圖／聯合報系資料照片

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