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新國會臉譜／王正旭當癌友後盾 為照護領域發聲

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
民進黨不分區立委王正旭。本報資料照片
民進黨不分區立委王正旭。本報資料照片

基隆長庚醫院血液腫瘤科顧問醫師王正旭脫下白袍，穿上「信賴台灣」夾克，醫界前進國會再添一人。王正旭長期在癌症關懷照護領域發聲倡議，當廣大癌友後盾，踏入議場擴大服務層面及影響力，希望能實踐「健康台灣」願景。

王正旭小檔案 製表／邱瑞杰
王正旭小檔案 製表／邱瑞杰

王正旭在嘉義縣大林鎮出生成長，讀高中時祖母因罹癌病逝，讓他立志行醫，醫學院畢業後成為內科醫師，接著參加中央研究院培訓計畫，接受從美國延攬來台的當代頂尖血液腫瘤科醫師培訓，成為國內第二批腫瘤內科醫師。

民進黨提名的不分區立委名單中，王正旭排名第13。政黨票數雖可獲得13席立委，因婦女保障名額規定，由排名第15的陳培瑜當選。前立法院長游錫堃連任失利後請辭，王是候補首位，即將遞補就任。

王正旭個性謙和有禮，看診有耐心，是病患眼中的暖醫，王的妻子、兒子都是醫生。最近很多病患問「王醫師還會繼續照顧我們嗎？」王正旭說，他傾向能兼顧看診，持續發揮行醫熱情，也能更理解第一線癌友需求。

癌症新藥價格昂貴，衛福部曾提出「百億癌症基金」構想，讓癌友更有機會用到已經驗證過的新藥，不要陷入「財務毒性」困境。王正旭說，英國曾有類似制度，後來破產，改革制度後重新上路。成立基金不難，要能永續營運才是重點，他在立院問政會設法集思廣益促成。

除看診照顧癌症病患，王擔任癌症希望基金會董事長長達20年，看盡癌友形形色色故事。王正旭說，國內為數眾多的「80萬抗癌大軍」，是社會很重要的力量。問政會秉持就事論事態度，不需要製造對立，政府做對別吝於給鼓勵，有要改善之處別一味指責，應提供意見改善問題，才是社會之福。

王正旭 癌症 醫師

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