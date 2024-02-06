媒體人揭立院2現況 批6日開議不合理：民眾黨「先喊先贏」

民眾黨立委黃國昌先前要求立院應於今（6）日開議，若來不及最晚底限延至16日，經過昨（5）日朝野黨團協商，最後開議日期訂定於20日。資深媒體人單厚之表示，根據近期在立院的觀察，本屆許多新科立委上任，還在搬遷辦公室及組建團隊，6日開議根本無法問政，並開酸民眾黨：「現在就是先喊先贏！」

立法院昨日下午針對開議時間進行朝野協商，民進黨立院黨團總召柯建銘提出折衷方案，於20日開議，國民黨團總召傅崐萁則表示，國民黨隨時都準備好，對開議日期沒有意見，傅崐萁也提影，需要留給議事人員準備時間，民眾黨黨團最終妥協，立法院院長韓國瑜裁示20日開議。

單厚之於政論節目《關鍵時刻》提到，一般來說，立法院第一個會期通常都較晚開議，他分享了昨日早上在立法院的觀察，本屆大批新科立委上任，現在正進駐、裝潢立院辦公室，「立法院現在像個大工地、正緊鑼密鼓地在裝潢」。單厚之提到立法院前副院長蔡其昌在12樓的辦公室還沒搬遷完成，「江啟臣還在他舊的辦公室，表示有些立委還沒進駐，立委都沒有辦公室，你告訴我怎麼開議？」

單厚之還提到，除了辦公室進駐的問題外，由於上月13日選舉結果甫出爐，這些新科立委們還在組建團隊，「你要找助理之類的，根本還沒磨合」，單厚之質問，在這樣的情況下，6月到底怎麼開議？怎麼問政？他認為，民眾黨就是在「先喊先贏」。