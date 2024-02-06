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藍白提優先法案 柯建銘喊慢慢來

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷侯俐安／台北報導
民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期即將開議，民眾黨團昨天公布優先法案，包括揭弊者保護法、財政收支劃分法不在籍投票、人工生殖法、國會改革三法等都入列，共廿三項。民眾黨團總召黃國昌表示，新國會代表新氣象，過去很多該做而沒有做，該過而沒有過的法案，希望都能夠盡速完成。

國民黨團首席副書記長林思銘指出，國民黨團的優先法案有好幾項，像是揭弊者保護法一直沒有通過，希望能夠在這個會期盡速推動，另外也會提案修正預算法，終止中央政府利用法律，濫用特別預算，破壞財政紀律。林思銘還提到，核能也是要優先處理的問題，國民黨團將推動「核子反應器設施管制法」修法，不再設定核電廠延役申請期限。此外，國會改革法案也是優先法案，包括聽證權、調查權，屆時將有正式法案名稱。至於藐視國會罪，可能要定在刑法。

民進黨團總召柯建銘則說，新會期慢慢來，現在還不急，稍微沉澱一下，「這一頁翻完以後，再來翻下一頁。」

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