韓國瑜盼保熱情 「不想變老太監」

立法院長韓國瑜上任後，昨天首度主持朝野黨團協商，爭執數日的新會期開議日，三黨達成共識，韓國瑜拍板二月廿日開議。韓國瑜表示，他不希望當院長一個月後早上起來照鏡子，發現自己跟滿清紫禁城的老太監一樣面容枯槁、面無表情，未來仍會秉持真誠熱情，面對朝野黨團。

韓國瑜上周四當選院長後，昨天是正式處理院務的第一天。上工首日，行程滿檔。他上午八時四十五分抵達立法院，先到院內各單位視察，逐一到各辦公室向立法院員工拱手致意，拜託大家幫忙，並祝新年快樂，新任立法院秘書長周萬來全程陪同。

韓國瑜稱讚周萬來是國內議事規則教科書級人物，未來若遇議事衝突、盲點或不解，周可提供最專業權威的意見，一錘定音。周萬來說，他會盡己能力協助立委問政。

國民黨主席朱立倫下午拜訪韓國瑜及立法院副院長江啟臣。朱說，有基層反映，盼加強國會監督改革，希望在韓國瑜的領導下，盡快落實方案，推動民生優先法案。

下午三時，韓國瑜主持新國會首場朝野協商，討論新會期開議事宜。他在正式開會前致詞說，當選院長三天以來，接到很多電話關切，他認為，開會一定要有端莊、嚴肅的一面，但他的個性就是很真誠、熱情，不希望當了院長後一個月照鏡子，就成了「滿清紫禁城來的老太監」，面容枯槁、面無表情，盼能依然以真誠、善良、熱情原則，彼此信任與合作。

針對開議日，民眾黨團主張二月十六日開議，民進黨團主張廿三日開議，國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團隨時都能開議，只是行政工作需要時間，二月十六日開議，恐怕要使立法院基層加班處理。經民進黨團總召柯建銘建議折衷方案，在二月廿日開議，三黨達共識。

傅崐萁說，過去廿年來，都是在農曆正月十二日以後開議，二月廿日當天是農曆正月十一日，也是廿年來農曆最早的開議日。此外，這也是二○○二年第五屆以來首次第一會期在周二開議。

陳昭姿突怒嗆 柯建銘火大

韓要柯：看我眼睛休息一下

昨天朝野協商發生插曲，民眾黨立委陳昭姿針對院長選舉票投同黨立委黄珊珊，卻因手上印泥汙染選票，遭柯建銘判定無效票。韓國瑜昨與三黨團黨鞭合影時，陳昭姿突然對柯建銘說：「你怎麼可以這樣對我！我明明就是不小心的。」眼見柯建銘火氣上來，韓國瑜趕緊提醒柯建銘：「看我的眼睛，休息一下。」

經周萬來說明議事規則，韓國瑜裁示，選舉會議公報紀錄中後續處理方式，請民眾黨團於開議日將相關書面請求送至院會依照議事規定處理，民眾黨團總召黃國昌表示「很好」。韓國瑜首場朝野協商，花了一小時又十一分鐘。