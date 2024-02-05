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周萬來任立院秘書長 媒體人揭「超狂背景」：柯建銘小心了

聯合新聞網／ 綜合報導
立院新龍頭最終由藍營韓國瑜出線（前），而新任立法院秘書長則是由周萬來（左）擔任。圖為韓國瑜上任後首度視察院內。記者曾原信／攝影
立院新龍頭最終由藍營韓國瑜出線（前），而新任立法院秘書長則是由周萬來（左）擔任。圖為韓國瑜上任後首度視察院內。記者曾原信／攝影

立院新龍頭最終由藍營韓國瑜、江啟臣掌舵，而新任立法院秘書長則是由周萬來擔任。對此，資深媒體人單厚之也分享了周萬來的驚人背景，更表示他的存在可能會直接影響民進黨立院黨團總召柯建銘，因論議事，柯不會比周好。

單厚之昨（4）日在節目《董事長開講》透露，周萬來曾擔任立法院議事處長，對很多國會記者來說，他是他們的議事老師，早期在面對議事衝突時，記者們多會以他的說法為標準，立委們讀的議事規則書也是他寫的，所以才會被稱為「活字典」。

單厚之也透露，周萬來被找去當立法院秘書長，讓他相當意外，因為按照過去慣例，秘書長通常會由做過立委的人擔任，而在周答應當秘書長後，可能會直接影響到柯建銘，「若論議事，柯建銘不會比周萬來好」。而一旁的《美麗島電子報》董事長吳子嘉也補充，柯對議事的技巧、議場的鬥爭和法規非常內行，然而周萬來同樣對議事非常熟悉，可能一下子就把柯的局給破了。

另外，韓國瑜上任立法院長後，首場公開行程為今日到院內各單位視察，周萬來亦前來陪同。韓國瑜稱讚周萬來是國內議事規則教科書級人物，未來若遇議事衝突、盲點、或不解，周萬來可提供最專業權威的意見，一錘定音。

周萬來 柯建銘 韓國瑜

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