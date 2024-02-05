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電話門延燒…卓榮泰提3模式 黃國昌批說謊

聯合報／ 記者李成蔭丘采薇林銘翰鄭媁／連線報導
立院正副院長選舉綠白「電話門」事件延燒，民眾黨立委黃國昌（左圖）昨直言民進黨前主席卓榮泰（右圖）「說謊」。圖／聯合報系資料照片
立院正副院長選舉綠白「電話門」事件延燒，民眾黨立委黃國昌（左圖）昨直言民進黨前主席卓榮泰（右圖）「說謊」。圖／聯合報系資料照片

立院正副院長選舉綠白「電話門」事件延燒，民眾黨立委黃國昌昨直言民進黨前主席卓榮泰「說謊欸」，明明是藍綠主動接觸，話卻被倒過來講，民眾黨團回覆綠營，也有白紙黑字簡訊。

卓榮泰被民眾黨點名曾經與民眾黨立委黃珊珊接觸談「綠白合」。卓榮泰昨天表示，他在一月廿五日唯一一次與黃珊珊談話，提到三種模式：第一是請民眾黨支持民進黨提名的正副院長游錫堃與蔡其昌；第二是請民眾黨院長支持游錫堃，副院長可以討論支持民眾黨人選；第三是問黃珊珊，對於當時坊間盛傳「院長游錫堃加副院長江啟臣」組合，是否民眾黨有此想法？

對於黃國昌稱卓榮泰說謊，卓榮泰說，近日黃國昌一再昧於事實的指責，這是黃國昌的作風，他不必回應。黃國昌則回應說，民眾黨從沒考慮接受卓榮泰的提案，壓根沒想和民進黨交換，有本事公然說謊，就不要在被拆穿後惱羞成怒。

對於民眾黨主席柯文哲說「民進黨袖手旁觀，擺明就是要把游錫堃做掉」，卓榮泰表示，這讓他非常驚訝，難道黃珊珊沒有明白向柯文哲報告過上述談話嗎？如果有，柯文哲的這番話就太過權謀跟心機了；如果沒有，那是民眾黨內部問題，他不予置評。

卓榮泰表示，前些日子，很多人基於未來國會生態的穩定做出種種努力，都是出自於善意，縱然結果無法改變，但是為人處世基本的道義還是要盡力維持；他會謙卑反省，自我警惕。

卓榮泰 民眾黨 黃國昌

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