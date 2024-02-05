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召委選舉 藍傾向不禮讓白

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷／台北報導
立法院八個委員會召委選舉，藍綠白將再次交手，綠白難攜手，藍白合作也恐生變。圖／聯合報系資料照片
立法院八個委員會召委選舉，藍綠白將再次交手，綠白難攜手，藍白合作也恐生變。圖／聯合報系資料照片

立法院開議後將面臨常設委員會召委選舉，民眾黨團表明不會主動協商召委，民進黨團則還在調查立委意向。有國民黨立委表示，國民黨好不容易拿下這麼多席次，不大可能在召委選舉退讓，但藍白兩黨可以共推法案。

立法院長韓國瑜上周宣誓就職，今天首度召集黨團協商，研商新會期開議日期。民進黨團總召柯建銘表示，常設委員會預計在二月底、三月初展開，「藍白之間，一定有合作、也有競爭」，各種競合都有，期許大家光明磊落，走過每一個過程。

有關委員會召委選舉的合作意向，國民黨資深立委指出，國民黨現在是國會最大黨，平均一個委員會有七至八名立委，民眾黨團平均分配，每個委員會可能只會有一席，按照比例來看，國民黨在召委部分不可能對民眾黨退讓，但是雙方可以在法案合作。

司法及法制委員會，是否會禮讓召委給民眾黨立委黃國昌？國民黨立委表示，立法院有司法專業的人不只黃國昌，國民黨也有許多司法專業的人才，足以擔任司法及法制委員會召委。

黃國昌昨天受訪時表示，立法院現在就是雙召委制，這是非常簡單的數學題，也就是不需要舉行任何選舉，兩大黨在八個常設委員會，「大家都知道會是藍的一席、綠的一席」；至於是否有綠白合作的可能性，黃國昌則說，「在現在的結構之下，到底有什麼可能性？」

召委選舉 司法 國民黨 柯建銘 韓國瑜 黃國昌

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