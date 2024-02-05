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韓國瑜今主持首場朝野協商 討論新會期開議日

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷林銘翰侯俐安李成蔭／連線報導
立法院長韓國瑜（左）今天將主持新國會首場朝野協商，討論新會期開議事宜。本報資料照片
立法院長韓國瑜（左）今天將主持新國會首場朝野協商，討論新會期開議事宜。本報資料照片

立法院長韓國瑜今天將主持新國會首場朝野協商，討論新會期開議事宜。民眾黨立院黨團總召黃國昌主張開議日盡早，他原本建議明天開議，最遲二月十六日（春節初七）開議，並質疑台灣社會哪一個行業是到二月底才開工？但藍綠齊轟黃「炒聲量」。藍營表達，二月廿三日開議是慣例，藍綠皆有共識。

韓國瑜上任後，今天是正式處理院務的第一天，首站行程便安排視察院內單位；今天下午二時與立法院副院長江啟臣會見國民黨主席朱立倫；緊接著，三時將召集黨團協商開議日與委員席次。

韓國瑜經由立法院前院長王金平推薦，邀請議事經驗豐富的前考試委員、立院前副秘書長周萬來擔任秘書長；院長辦公室也正緊鑼密鼓為協商做準備。至於有無腹案或對策，韓辦僅表示，一切有待協商結果。

新會期何時開議，也引發朝野攻防。黃國昌表示，新國會應有新氣象，「請問台灣社會的百工百業，有哪一個行業是到二月底才開工？」他說，民眾黨團只是回應民眾的期待，「（藍綠）兩大黨團總召私下喬好廿三日開議的時間，我們無法認同」，如果今天無法取得共識，就按議事規則進行。

國民黨資深立委表示，開議時間有前例，不是一人說了算，黃國昌對媒體放話，像是自抬身價，只是想讓外界認為只有他最認真；國民黨團不會預設立場，但一定會堅守主體性，新國會是要做出對人民有益的事情，不是每天炒新聞。

據了解，黃國昌在和國民黨溝通時，表達「可以表決，但堅持二月十六日」；國民黨內部討論，若協商未達共識，春節後將召開談話會，等於真正開議還是會等到廿三日。

另有藍營立委也指出，若要十六日開議，等於議事人員、幕僚作業都要提前到春節大年初三、四，對工作人員並不公平。

民進黨團幹事長吳思瑤認為，未來國會要群策群力，不是單靠個人主義，馬上就要過年，公務員的年假是由國家法規所賦予，黃國昌難道要拖著大家「開一天會接著去過年」，擾亂公務體系運作？況且，很多新科立委要安頓辦公室、軟硬體要到位，過年期間找不到工人，必須給予合理的時間，準備好再上工。

【記者徐如宜／高雄報導】國民黨不分區立委柯志恩@=、陳菁徽林倩綺昨在高雄市黨部成立聯合服務處，被視為參選下屆高雄市長熱門人選的柯志恩除透露已在高雄購屋，並指立法院長韓國瑜對高雄有無法抹滅的情感，將加入聯合服務處。

吳思瑤 周萬來 國民黨不分區立委 朱立倫 林倩綺 柯志恩 江啟臣 陳菁徽 韓國瑜 黃國昌

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