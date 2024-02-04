出席感恩餐會 柯文哲再澄清非主動致電

「我要再次強調，綠白協商立院選舉時，不是我主動打給陳永興醫生！」民眾黨主席柯文哲4日出席感恩餐會時強調，主流媒體對他的宣傳不利，因此造成這樣的說法流傳，他未來只能儘量澄清。他也指出，未來要思考新媒體如何經營，檢討報告還在寫，大概要花半年來整理選戰相關經驗。

多用數據決策

柯文哲表示，他現在有22%支持度，短期內要泡沫化應該不容易，希望能繼續成長，而非緩慢的泡沫化。他說，這次選舉學到的兩個經驗是「勇於反省改進」與「善用數據決策」，尤其是2026年還有地方選舉，派誰選、哪裡勝選機率高，都需要更多數據分析。

他歎說，民眾黨有兩大沒有：沒有媒體、沒有組織，有一次人家問他說民眾黨有沒有媒體支持他？他回說有藍媒、綠媒，但自己只有「倒楣」，讓全場會心一笑。柯文哲說，「KP TV」在選舉後就結束了，當初就應該用「民眾之聲」進行宣傳，否則品牌無法延續，就很難累積更多支持者。

不滿被媒體針對

「台灣現在確定是三黨分立！」柯文哲說，終於有藍綠以外的政黨支持度超過20%，而且他這次選舉都是用小額募款來選，沒有組織大規模動員，但沒有選上，因此未來還要花半年繼續寫檢討報告，包括網路電視台不要都是政論節目，可以多一點美食節目等，但主持人要找誰？柯文哲搖搖頭，表示這都還要再想。

由於「綠白合」近日許多內幕遭披露，柯文哲也再次澄清，自己並未主動致電給陳永興醫生，而是許多醫界大老打給他，希望他打給陳永興才回電，但媒體呈現出來就是柯文哲打給陳永興，他感嘆主流媒體都在針對他，但現在還沒有想到好方法因應，目前就儘量澄清。

各年齡層都要爭取

由於柯文哲近日在行程中提到，如果規定有念大學的才有投票權的，那民眾黨一定贏，一番言論引發各界批評，但柯文哲此行並未受訪。會後民眾黨秘書長周榆修替柯緩頰說，選後檢討面向很多，各年齡層與不同族群都是爭取目標，是外界誤解柯的說法。

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