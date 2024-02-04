「電話門」案外案 黃國昌爆綠爭閣揆派系內鬥

立法院正副院長選舉落幕，但綠白上演「電話門」爭議，昨再爆出閣揆之爭案外案。民眾黨立委黃國昌表示，這齣政治黑幕隱藏了民進黨派系鬥爭，及總統府秘書長林佳龍、民進黨前主席卓榮泰的閣揆之爭，卓榮泰說謊、林佳龍背叛立法院前院長游錫堃。民眾黨主席柯文哲則說，民進黨派系鬥爭，斧鑿斑斑，有人為迴避敗選責任，誤導大眾、甚至侵害他人名譽也在所不惜，他本周將採取法律行動。

林佳龍辦公室表示，黃國昌指控的陰謀論完全偏離事實，林佳龍根本沒有介入立法院長選舉，企業家林煜喆與柯文哲陣營熟識，表達希望前往溝通立法院長選舉，林佳龍僅被動被告知，不知道細節，也無權阻止，更沒有授意。

卓榮泰則表示，他與民眾黨立委黃珊珊見過一次，但都是以游錫堃為院長唯一人選來進行討論，兩人見面是在一月十八日以後的事，他未參與卅一日的綠白最後接觸。

黃國昌昨還原「電話門」始末說，台數科董事長廖紫岑與林煜喆兩位中間人登門拜訪柯文哲，清楚表示是代表林佳龍來，堂堂總統府秘書長要公開否認嗎？「為了鋪排行政院長之路，連一路提拔的游錫堃都可以背叛，找人向民眾黨提議院長可支持黃珊珊，讓人為游深感不值」。

黃國昌說，兩個多星期以前，卓榮泰義正詞嚴聲稱未涉入正副院長選舉、尊重黨團自主；私下求見尋求合作的事遭揭穿後，先匆忙辯解，後來發現說法自打臉，才又急忙編輯臉書貼文說「一月十八日前沒有發生任何事」，心虛至極。卓榮泰是為了執行誰的意志？除了民進黨，沒有人可以回答；難不成民進黨也把卓視為「中間穿梭的友人」？可笑至極。

「電話門」爭議愈演愈烈，柯文哲昨天出席楊梅小草見面會表示，立法院長選舉前，藍綠都有許多人居間穿梭，希望爭取民眾黨團支持，選舉過程一定有拉票，感謝一些民進黨人士奔走，但他也完全無法認同放話、扭曲事實的歪風橫行，這件事是民進黨放話，不要「贏筊閣贏話」，也不要「輸筊閣輸話」，為什麼老是要興風作浪讓社會不安？這沒必要，民進黨應檢討黨的文化。

林佳龍背叛游？ 柯：個別委員意見

至於黃國昌說林佳龍背叛游錫堃，柯回應，個別委員發言是代表個別委員意見，任何團體有派系、鬥爭都很正常，民眾黨何必要去介入？派系競爭只要不齷齪，也是各自本領。

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