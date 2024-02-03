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五福眼科院長林逸民：飯局中柯文哲來電

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
五福眼科院長林逸民。圖／聯合報系資料照片
五福眼科院長林逸民。圖／聯合報系資料照片

國會龍頭結果前天出爐，但爭議卻不斷延燒，民進黨發言人吳崢爆料，柯文哲透過綠營醫界大老陳永興與老師張金堅牽線，主動喬「珊昌配」，柯昨反嗆綠營造謠，氣憤喊告，民眾黨否認柯文哲「主動」聯繫陳永興，反指是民進黨各路人馬來訊，希望討論合作的可能。不過，當天與陳永興餐敘的五福眼科院長林逸民昨也證實，自己也是見證人。

陳永興昨發布聲明後，手機直接關機，記者嘗試聯繫張金堅也未取得回音。一月卅一日與陳永興同桌吃飯的五福眼科院長林逸民證實，當天確實與陳永興等人一同吃飯，飯局中，陳永興接到柯文哲來電，在場其他人考量他也是醫師，因此將電話拿給他聽，希望他可以成為陳永興與柯文哲通話的見證人。

林逸民還原與柯文哲對話，林問柯「你知道我嗎？」，柯文哲回答：「我知道你啊！你是五福眼科的林醫師。」林逸民說，柯文哲要民進黨把立法院長的票投給黃珊珊，副院長投誰都可以；林逸民說，他再次跟柯確認「任何一個人都沒有關係嗎？」柯文哲強調「對，只要黃珊珊當院長」。這通電話結束後，他就把結果跟總統當選人賴清德說。

林逸民指出，賴清德聽完後認為不可行，因此雙方沒有辦法達成共識。林逸民也表示，根據陳永興說法，當天中午是柯文哲先打給陳永興，但是因為柯文哲在演講，所以晚上才有再度聯繫。

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