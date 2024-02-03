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陳永興：柯文哲同意綠副院長 交換黃珊珊當立院龍頭

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
門諾基金會前董事長陳永興（圖）證實，民眾黨主席柯文哲致電他探詢國會龍頭綠白合作的可能。本報資料照片
門諾基金會前董事長陳永興（圖）證實，民眾黨主席柯文哲致電他探詢國會龍頭綠白合作的可能。本報資料照片

綠白為了是否曾遊說國會龍頭選舉合作一事互槓，綠營醫界大老、門諾基金會前董事長陳永興表示，一月卅一日他接到民眾黨主席柯文哲來電說，「若民進黨第一輪投票就支持黄珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」並指出，他曾赴官邸見賴清德獲授權傳話，整個對話過程綠白高層皆有誠意，但鷹派角力令人洩氣。

陳永興昨發公開信「為推動綠白合作未能成功的見證與反省」，還原綠白協商過程。陳永興表示，一月廿五日他前往賴清德官邸，對未來政局交換意見，並建議是否在國會尋求綠白合作的可能性。

陳永興表示，當天賴清德釋出善意，表達不排除和在野黨合作推動各種改革的努力。他當天下午前往柯文哲的老師、乳癌防治基金會董事長張金堅基金會拜訪，請張金堅向柯文哲轉達賴清德善意，張也非常認同。

但陳永興說，後來民進黨團總召柯建銘與民眾黨團總召黃國昌頻對立互嗆、不相讓，他和張金堅非常憂心，覺得要推動綠白合作可能相當困難。民眾黨團一月卅日記者會公開宣布，將推出立委黃珊珊競選立法院長後，他們自知除非奇蹟出現，否則結果已定。

陳永興表示，沒有想到一月卅一日晚上用餐時間，他再次接到柯文哲來電探詢合作可能，當時覺得時間很緊迫，可能無法處理，但仍將此訊息轉達給賴清德。賴清德回他，「是否可請民眾黨考慮游黃配的可能？」又問，「如果民眾黨堅持院長是黃珊珊，民進黨提出的副院長任何人選，民眾黨都支持嗎？」

陳永興表示，他又和柯文哲電話確認副院長人選有無條件，因他知道黃國昌曾公開說不願投蔡其昌，所以請柯確認。當時一起和他用餐的包括總統府前資政吳澧培、外交部研設會前副主委楊黃美幸、五福眼科院長林逸民。

陳永興說，他還讓林逸民與柯文哲談話，電話中獲得柯文哲同意無條件支持民進黨提出的副院長人選之後，他回覆賴清德；但最終民進黨團和民眾黨團都經過討論，兩邊的回答底線還是沒有共識，於是最終仍破局。

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