柯文哲喬「珊昌配」？ 綠白爆發電話羅生門

立法院正副院長選舉落幕，卻爆發綠白「電話門」爭議。民進黨發言人吳崢爆料，民眾黨主席柯文哲在投票前夕主動致電醫界大老談綠白合作，遭民進黨拒絕。柯文哲則反駁，是民進黨主動多方聯繫，他才回電，並稱黃珊珊正在寫訴狀，一定要遏止不實指控惡風。

二月一日立院龍頭改選當天，民進黨釋出訊息，指民眾黨高層在一月卅一日致電民進黨，探詢有無「黃（黃珊珊）蔡（蔡其昌）配」合作可行性，但被民進黨高層回絕。

民眾黨不甘示弱回擊，指民進黨是非顛倒，在民眾黨決定自推人選後，是民進黨不斷透過多方管道來遊說，表達有意願院長投黃珊珊，但希望民眾黨承諾表態支持民進黨蔡其昌。綠白各說各話，陷入羅生門。

門諾基金會前董事長陳永興（圖）昨證實，民眾黨主席柯文哲致電他探詢國會龍頭綠白合作的可能。本報資料照片

吳崢進一步爆料，柯文哲一月卅一日主動致電一位綠營醫界大老談及此事。對於柯文哲揚言提告，吳崢再回應，人證、事證皆完整，歡迎到法院釐清真相。門諾基金會前董事長陳永興隨後發出聲明證實，他就是那位與柯文哲通話的醫界大老，是柯文哲致電給他。

陳永興說他接到柯致電詢問，「如果民進黨能夠於第一輪投票就支持黄珊珊，民眾黨願意支持民進黨人選擔任副院長，是否有此可能？」他將此訊息傳達民進黨主席賴清德。

但柯文哲表示，是對方先打電話給他，因為沒聯繫上，後來有拿到電話號碼回電，「如果要耍陰的，那大家法院見，我連對方電話號碼都沒有怎麼打，要告就來告」。

民眾黨昨也緊急舉行記者會表示，事件全貌是綠營各路人馬聯繫柯文哲，中間人包括民進黨前主席卓榮泰，還有一月卅一日兩位綠營中間人到柯文哲辦公室，是廖紫岑與林煜喆，廖紫岑是素有有線電視系統「中霸天」之稱的台灣數位光訊科技（台數科）董事長，與正國會要角、交通部前部長林佳龍過去多有互動。其中陳永興聯繫不上柯文哲，委由柯文哲老師張金堅協助聯絡，柯回電卻被說成主動聯繫，整件事情子虛烏有。

卓榮泰昨也聲明強調，他雖與黃珊珊見面一次，但「都是以游錫堃作為院長唯一人選來進行討論」，且時間點並非一月卅一日，而是在約一周前，並沒有提到游錫堃當院長以外的任何選項。

吳崢表示，在兩黨黨團會議決定後，兩黨間善意的溝通就已經結束，過程如陳永興、卓榮泰所述。至於民眾黨所謂中間人廖紫岑與林煜喆與柯文哲見面，屬個人行為，民進黨中央和黨團並不知情。柯文哲辦公室發言人陳智菡反問，陳永興在公開信中說，「他有把過程回報給賴清德副總統」，請問吳崢這個叫做民間友人自主穿梭、個人意見嗎？

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