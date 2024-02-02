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直播／綠營醫界大老公開信指「喬國會選舉」 民眾黨記者會回應

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨秘書長周瑜修。圖／聯合報系資料照片
民眾黨秘書長周瑜修。圖／聯合報系資料照片

立法院正副院長選舉，傳出投票前民眾黨主席柯文哲致電綠營醫界大老，爭取民進黨支持票投黃珊珊選國會龍頭，引發綠白隔空交鋒，柯文哲更嗆要提告。居中牽線的醫界大老陳永興今天發聲明，說明事件經過大爆內幕，指是柯主動致電稱願意無條件支持民進黨推派的副院長人選，通話過程還有其他人證。

民眾黨秘書長周榆修、柯文哲辦公室發言人陳智菡將於今天下午5時30分緊急舉行記者會，回應陳永興醫生公開信與相關事件。

柯文哲 民眾黨 民進黨 立法院 陳智菡 黃珊珊

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