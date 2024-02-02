賴清德：盼立院多通過利民法案

民進黨總統當選人賴清德昨晚在台北市舉辦感恩茶會，對於立法院長選舉結果，他表示，恭賀韓國瑜與江啟臣當選立法院正副院長，昨天正副院長選舉是各黨團第一次投票，充分展現各黨團的立場與價值，他給予新的國會最高的祝福。他也希望，未來立法院在各政黨既競爭又合作之下能夠多多通過福國利民的法案，對外也能夠持續進行國會外交，拓展台灣的國際空間。

行政院發言人林子倫表示，行政院長陳建仁除恭賀此次選舉順利完成，也特別向韓國瑜表達祝賀之意。他也說，現今國際形勢變化快速，全體國人對於行政院及立法院都有著高度期待，行政院未來也將秉持相同積極態度，致力與立法院溝通對話，回應社會各界建言，至盼兩院持續共同推動各項福國利民之法案與政策，打造一個更溫暖且堅韌的台灣。

民進黨表示，尊重憲政體制、尊重立院全體立法委員的民主選舉結果，也對新任國會院長韓國瑜表達祝福，新一屆的立法院是新民意的展現，未來將由三黨共同承擔國家進步的責任。

民進黨表示，國會院長除了對內主持議事，對外更代表最高民意機關的國家象徵，期許韓國瑜在未來接棒游錫堃繼續精進國會外交，為台灣在國際上發聲，與台灣人民共同守護主權，發揚台灣國際地位。

商品推薦