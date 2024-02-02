聽新聞
test
0:00 / 0:00
總召交鋒…傅崐萁喊強力監督 柯建銘盼游規韓隨
傅崐萁指出，國民黨此次「票票入匭」，未來每名立委都能建立國會職能，有發揮空間，替人民做好監督工作，為地方爭取建設。這次選舉也顯示國民黨立委捍衛了國會尊嚴，不會被任何利誘、威脅，改變投票意向，大家都完成神聖的投票任務。
國民黨團書記長洪孟楷表示，國民黨展現空前的團結，三黨都有各自立場與主張，未來大家會保持良好關係，但也不會為合作而合作，期盼維持良性競爭，這會是立法院三個黨團以後將走的的道路。
柯建銘昨恭喜韓國瑜、江啟臣當選正副院長，希望能秉持議事中立，處理朝野協商及院會議程，前院長游錫堃在國會外交做出輝煌的成果，期許韓江可以師法游錫堃，同時也要言所當言、做所當做。
談及立法院正副院長選舉結果，柯建銘表示，「本來的預期就是如此，票數就是差這麼多」，所以他才會一再強調，基本的立場還是要存在，當他聽到游錫堃要請辭立委，心中難免很難過，還是要尊重當事人的作法。
黃國昌恭喜韓國瑜及江啟臣，盼兩人未來依法退出政黨活動、恪守中立原則、公正主持議事，切勿再出現過往兩大黨團私下喬好，將其他小黨當作空氣的粗暴作法，唯有如此，才能回應台灣社會的殷殷期盼。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言