總召交鋒…傅崐萁喊強力監督 柯建銘盼游規韓隨

傅崐萁指出，國民黨此次「票票入匭」，未來每名立委都能建立國會職能，有發揮空間，替人民做好監督工作，為地方爭取建設。這次選舉也顯示國民黨立委捍衛了國會尊嚴，不會被任何利誘、威脅，改變投票意向，大家都完成神聖的投票任務。

國民黨團書記長洪孟楷表示，國民黨展現空前的團結，三黨都有各自立場與主張，未來大家會保持良好關係，但也不會為合作而合作，期盼維持良性競爭，這會是立法院三個黨團以後將走的的道路。

柯建銘昨恭喜韓國瑜、江啟臣當選正副院長，希望能秉持議事中立，處理朝野協商及院會議程，前院長游錫堃在國會外交做出輝煌的成果，期許韓江可以師法游錫堃，同時也要言所當言、做所當做。

談及立法院正副院長選舉結果，柯建銘表示，「本來的預期就是如此，票數就是差這麼多」，所以他才會一再強調，基本的立場還是要存在，當他聽到游錫堃要請辭立委，心中難免很難過，還是要尊重當事人的作法。

黃國昌恭喜韓國瑜及江啟臣，盼兩人未來依法退出政黨活動、恪守中立原則、公正主持議事，切勿再出現過往兩大黨團私下喬好，將其他小黨當作空氣的粗暴作法，唯有如此，才能回應台灣社會的殷殷期盼。

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