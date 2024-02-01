沒有人跑票！國民黨立委票票入匭 羅智強：未來將是韓國瑜最強後盾

「國民黨立法院@=長、副院長選舉都票票入匭沒有跑票，以後在法案上將會是韓國瑜院長最強的後盾！」新科立委羅智強針對韓國瑜當選立法院長後受訪表示，由於三黨不過半，韓國瑜未來在國會的影響力會比民進黨時期的立法院長還強。他回憶，立法院長這次跑票傳聞很多，結果出來讓分化的謠言破滅，對國民黨來說是一場團結人心、振奮士氣的選舉。

各黨競逐改革促進步

立法院正副院長選舉1日分別選出國民黨的韓國瑜與江啟臣擔任，讓國民黨在成為國會最大黨之餘，還拿下立法院的主控權。對此，羅智強受訪時說，睽違8年國民黨再次拿下立法院正副院長，對國會來說是嶄新的開始。

羅智強說，由於新國會三黨不過半，而各黨都有改革法案都要推動，加上政黨之間的複雜競爭關係，大家都必須在國會舞台上繳出亮麗的改革成績，爭取選民支持；在各黨提出政策與法案後，立法院長在議事規則上將有相當大的影響力，因此他認為韓國瑜的院長角色將是非常關鍵。

團結激勵泛藍士氣

「韓國瑜與過去民進黨的立法院長會有很大不同！」羅智強說，他對於韓國瑜當選院長持正向看待，相信推動改革的可能性會提高。他也強調，很高興看到這次國民黨立委投票團結一致，加上無黨籍立委高金素梅共54票，都全力支持韓江配。

他坦言，這次立法院長投票前的跑票傳聞很多，但結果出來讓這些分化的謠言破滅，對國民黨來說有是一場成功團結人心、振奮士氣的選舉。羅智強直言，國民黨這些立委也會是韓國瑜未來在議事表決時的「最佳後盾」。

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