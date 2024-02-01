蔡總統恭喜「韓江配」當選立法院正副院長 感謝游錫堃付出

蔡總統說，尤其特別感謝游錫堃一路走來，為台灣民主的貢獻。特別是在她邁入第二任總統任期之際，游願意挺身而出，站在國會折衝的第一線，協助讓執政團隊的各項政策，能夠通過國會的監督來順利推動。謝謝游錫堃這四年的付出，「台灣這幾年的進步，每一步都有游院長努力的足跡。」

蔡總統說，她更期盼未來的新國會，能夠不分朝野黨派，以良性溝通，以理性監督，繼續推動各項對國家有利、對人民有益的法案與預算，讓台灣在既有的基礎上持續向前進。

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