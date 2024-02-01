影／韓國瑜宣誓就任立法院長 自曝有思考過秘書長人選

第11屆立法委員今天報到並宣誓就職，下午進行立法院長正、副院長第二輪投票選舉，韓國瑜以54票擊敗游錫堃51票當選立法院長，而副院長選舉，江啟臣除了得到國民黨團52席立委的選票，同時獲得無黨籍立委的支持，總計獲得54張選票，蔡其昌則得到民進黨團51席立委的選票，由江啟臣出任立法院副院長，兩人在大法官楊惠欽的監誓下，於立法院簡報室宣誓就職，隨後與其他黨籍立委合影留念，並接受媒體記者的提問，針對立法院秘書長一職，媒體記者詢問是否會有跨黨派人選，韓國瑜表示：的確有思考過，但還沒有行動、面談過，將會選擇一位優秀的秘書長，調和院務來幫助立委問政，並有超越黨派的思維。
立法院長選舉落幕，由國民黨推出的「韓江配」當選，據悉，民眾黨雖然在第一輪自推人選黃珊珊，並在第二輪集體缺席，但民眾黨主席...
國民黨立委韓國瑜與江啟臣今天當選立法院正副院長，稍早兩人宣誓就職。韓、江兩人在宣誓就職後，即刻致電給立法院前院長王金平，...
立法院今天舉行正副院長選舉，民眾黨立委陳昭姿投票時手沾到印泥成無效票，導致民眾黨推出的院長候選人黃珊珊僅獲7票，讓「團進...
「國民黨立法院長、副院長選舉都票票入匭沒有跑票，以後在法案上將會是韓國瑜院長最強的後盾！」新科立委羅智強針對韓國瑜當選立法院長後受訪表示，由於三黨不過半，韓國瑜未來在國會的影響力會比民進黨時期的立法院長還...
立法院長選舉院長出現插曲，民眾黨立委陳昭姿在第一輪投票時，選票除圈選黃珊珊外，同時在國民黨立委陳菁徽圈選處也出印泥痕跡，...
2024總統暨立委選舉結果，民進黨儘管拿下總統大位，但國會三黨不過半的局面，恐左右未來4年政局發展，如何化解突圍，考驗民...
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