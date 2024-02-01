影／韓國瑜宣誓就任立法院長 自曝有思考過秘書長人選

第11屆立法委員今天報到並宣誓就職，下午進行立法院長正、副院長第二輪投票選舉，韓國瑜以54票擊敗游錫堃51票當選立法院長，而副院長選舉，江啟臣除了得到國民黨團52席立委的選票，同時獲得無黨籍立委的支持，總計獲得54張選票，蔡其昌則得到民進黨團51席立委的選票，由江啟臣出任立法院副院長，兩人在大法官楊惠欽的監誓下，於立法院簡報室宣誓就職，隨後與其他黨籍立委合影留念，並接受媒體記者的提問，針對立法院秘書長一職，媒體記者詢問是否會有跨黨派人選，韓國瑜表示：的確有思考過，但還沒有行動、面談過，將會選擇一位優秀的秘書長，調和院務來幫助立委問政，並有超越黨派的思維。

第11屆立法委員今天報到並宣誓就職，下午進行立法院長正、副院長第二輪投票選舉，韓國瑜（前排右二）以54票擊敗游錫堃51票當選立法院長，而副院長江啟臣（前排左二）獲得54張選票出任副院長，針對立法院秘書長一職，媒體記者詢問是否會有跨黨派人選，韓國瑜表示：的確有思考過，但還沒有行動、面談過，將會選擇一位優秀的秘書長，調和院務來幫助立委問政，並有超越黨派的思維。圖／立法院記者聯誼會提供 第11屆立法委員今天報到並宣誓就職，下午進行立法院長正、副院長第二輪投票選舉，韓國瑜（左）以54票擊敗游錫堃51票當選立法院長，而副院長江啟臣（右）獲得54張選票出任副院長，兩人在大法官楊惠欽的監誓下，於立法院簡報室宣誓就職。圖／立法院記者聯誼會提供 第11屆立法委員今天報到並宣誓就職，下午進行立法院長正、副院長第二輪投票選舉，韓國瑜（右二）以54票擊敗游錫堃51票當選立法院長，而副院長江啟臣（右一）獲得54張選票出任副院長，兩人在大法官楊惠欽（左一）的監誓下，於立法院簡報室宣誓就職。圖／立法院記者聯誼會提供 第11屆立法委員今天報到並宣誓就職，下午進行立法院長正、副院長第二輪投票選舉，韓國瑜（右五）以54票擊敗游錫堃51票當選立法院長，而副院長江啟臣（左四）獲得54張選票出任副院長，兩人在大法官楊惠欽（左五）的監誓下，於立法院簡報室宣誓就職後與黨籍立委合影。圖／立法院記者聯誼會提供

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