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立法院長連任失利請辭 游錫堃：1月16日已拜訪賴清德

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
在立法院長第二輪投爭取立院龍頭失利後，游錫堃開票後透過臉書請辭立委，下午結束副院長投完票後，搭車離去前揮手向鏡頭前道別。記者許正宏／攝影
在立法院長第二輪投爭取立院龍頭失利後，游錫堃開票後透過臉書請辭立委，下午結束副院長投完票後，搭車離去前揮手向鏡頭前道別。記者許正宏／攝影

新國會立法院長選舉，歷經二輪投票後，國民黨立委韓國瑜當選，民進黨立委游錫堃尋求連任失利，選舉結果出爐後，游隨即發表請辭立委聲明。游錫堃今下午表示，他之前就已有決定，而在1月19日有去拜訪民進黨主席賴清德，因為是賴清德提名他當不分區，他要辭掉不分區，當然要跟賴報告。

游錫堃下午結束副院長投票後，準備離開立法院，被問及未來是否有規劃時表示，游錫堃說，「當國家主人」。至於是否會進入新政府內閣，游表示，不用講那麼遠。

游錫堃尋求國會議長連任失利後表聲明表示，「敝人因個人規劃，自2月2日起辭去立法委員職務」，游在臉書上貼出辭職聲明表示，「任務結束，謝謝大家」。

游錫堃這則臉書留言處，湧入民進黨公職送暖感謝聲浪。副總統賴清德留言表示，「游院長辛苦了，謝謝您對台灣民主這麼多年來的努力與付出」；與游同屬正國會的總統府秘書長林佳龍也留言，「感謝游院長，您樹立了民主台灣國會議長的典範」；這次也要競選副院長連任的民進黨立委蔡其昌也留言，「院長辛苦了，謝謝您對國家的貢獻」。

正國會立委陳亭妃表示，游錫堃早在去年就對外說，要把機會給年輕人，是賴清德不斷希望游能擔任國會龍頭，繼續為民進黨付出，所以游錫堃才會選擇承擔。游錫堃是創黨成員之一，永遠記得創黨艱難到執政，黨只要有需要，游絕對不會推辭。

至於是否希望同為正國會的不分區提名人王義川遞補進入立法院，陳亭妃說，黨會有黨的決定，她無法揣測，一切尊重黨中央。

民進黨 游錫堃 立法院 賴清德

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