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祖母罹癌過世立志從醫 王正旭遞補進國會盼推癌篩納新藥

中央社／ 台北1日電
游錫堃連任立法院長失利辭立委，由癌症希望基金會董事長王正旭遞補。本報資料照片
游錫堃連任立法院長失利辭立委，由癌症希望基金會董事長王正旭遞補。本報資料照片

民進黨不分區立委游錫堃連任立法院長失利辭立委，由醫師王正旭遞補，王正旭向來自各界關心表達謝意，盼將來在國會積極推動癌症篩檢、加強癌症新藥可近性，達到健康台灣目標。

國民黨立委韓國瑜當第11屆立法院長，尋求立法院長連任未果的游錫堃因個人規劃，自2月2日起辭去立法委員職務。根據民進黨不分區立委名單，將由排名第13名的HOPE癌症希望基金會董事長、長庚紀念醫院基隆院區血液腫瘤科主治醫師王正旭遞補。

王正旭今天忙於會議，媒體陸續電話詢問，才得知自己遞補進國會，他感謝來自各界的關心與支持。

長期致力於癌症相關議題、身為臨床醫師的王正旭有可能進入立法院社會福利及衛生環境委員會，他告訴中央社記者，因忙於會議無法詳細說明未來推動規劃，但一定以健康台灣為目標。

台灣新藥等待納入健保給付曠日費時，高價新藥難以收入健保，王正旭期盼加強癌症新藥可近性。他說，希望給台灣的癌症患者更好照顧；另外，預防勝於治療，除了持續強化台灣民眾防癌健康觀念，也會繼續推廣癌症篩檢等方法，以利及早發現、及早治療。

王正旭因兒時經歷祖母罹癌過世，使他發憤圖強，立志成為醫師，後來母親確診大腸癌，種種經歷讓他更加了解癌友家屬心情，推動成立癌症希望基金會，多年來持續為癌友倡議發聲。

民進黨 王正旭 癌症 立法院

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