立法院長選舉出爐 民進黨：期許韓國瑜為人民努力
今天立法院長選舉由國民黨立委韓國瑜當選立法院長。民進黨表示尊重憲政體制、尊重立院全體立法委員的民主選舉結果，也對新任國會院長韓國瑜表達祝福，新一屆的立法院是新民意的展現，未來將由三黨共同承擔國家進步的責任。
民進黨表示，國會院長除了對內主持議事，對外更是代表最高民意機關的國家象徵，期許韓國瑜在未來接棒游錫堃繼續精進國會外交，為台灣在國際上發聲，與台灣人民共同守護主權，發揚台灣國際地位。
民進黨指出，在過去8年裡，民進黨完成諸多歷史性的國會改革，包括民間團體長期呼籲的國會頻道，讓國會動態隨時供人民檢視；也完成「立法院組織法」的修法，規定「黨團協商」會議，全程錄音錄影，落實國會公開透明；以及開放「公民記者」進入採訪，大幅降低參訪立法院門檻，讓民間監督力量深入國會，也期盼在新任院長的帶領下，國會能夠持續改革的腳步，各黨理性溝通、合作，不分朝野，一致為福國利民的法案共同努力。
游錫堃在未連任國會議長後隨即請辭立委，民進黨表示，對游錫堃的辭職表達尊重，也感到不捨，游錫堃是創黨18人小組的成員之一，對於推動台灣民主進步有重大貢獻，也始終保持風骨。感謝游錫堃過去帶領立院同仁推動國會改革，代表國會促進各國邦誼，貢獻良多。而此次的選舉結果，也證明了民進黨堅持價值的理念，絕不會為了政黨的利益而有所妥協交換，期許黨籍的委員，能夠記得今天的團結，繼續為台灣人民的福祉奮鬥打拚。
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