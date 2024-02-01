立法院正副院長今天出爐！ 3黨爭霸、投票時間流程曝光

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聯合新聞網／ 綜合報導
由左至右分別為游錫堃、韓國瑜及黃珊珊。聯合報系資料照
由左至右分別為游錫堃、韓國瑜及黃珊珊。聯合報系資料照

立法院第11屆立法委員今天報到，同時立法院正副院長也將投票改選，上午選舉院長、下午選舉副院長，分別在上午及下午投開票。國民黨人選為韓國瑜、江啟臣；民進黨為游錫堃、蔡其昌；民眾黨為黃珊珊。

早上十點半將率先進行立法院長投票選舉，中午十二點就會開票，如果沒有第二輪投票，副院長選舉在下午二點半開始，四點開票，新任立法院正副院長即於下午五點宣誓就職。

如果立法院長選舉在第一輪投票無人得過半票數，就會以前二名得票較多的人來進行第二輪投票，至於副院長的投開票時間也會再往後順延。

換句話說，若民眾黨8席都投黃珊珊，國民黨54席（包含無黨籍2席）投韓國瑜，民進黨51席投游錫堃，不會有人得過半票數（立法院總席次113席），就須進入第二輪。

依《立法委員互選院長副院長辦法》規定，要一併選舉出新任立法院正副院長，選舉必須達到出席人數過半數之票數者才當選。

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