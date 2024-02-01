觀察站／底氣不能輸 綠有最壞打算
新國會正副龍頭選舉今登場，據了解，綠營內部對選舉結果已有「最壞打算」。有別於藍白陣營互動熱絡，民進黨團態度始終強硬。據了解，民進黨團總召柯建銘始終認為，不應乞求民眾黨，必須堅定支持「游蔡配」，綠營或許會輸掉這次選舉，但底氣不能輸掉。
民眾黨陸續對藍綠出考題，要求藍白回應國會改革主張。過去一段時間，國民黨「韓江配」對民眾黨遞出橄欖枝，呼應白營主張；民進黨內則多認為不應隨民眾黨起舞，畢竟國會改革早已是進行式，如同柯建銘所言，卅年來民進黨從不停止國會改革。
立法院長游錫堃日前發表公開信，以個人身分贊同民眾黨提出的國會改革主張，還加碼以「個人意見」支持立委黃國昌主張的委員會單一召委制。據了解，游發表公開信前，民進黨團並不知情，黨內許多立委也不諒解，認為游的做法太「委屈」。
民眾黨團昨掀底牌，推黃珊珊角逐院長，若進入第二輪投票，白營將不參與。許多民進黨立委都直言「一如所料」。綠營不願與民眾黨團妥協，據了解，不只是柯建銘態度是關鍵，黨內不分派系也多支持這種論調。
民進黨團認為不應向白營「卑躬屈膝」，因為正副院長選舉只是第一關，之後還有ＮＣＣ、考試院、大法官等人事同意權案，一旦妥協，將來恐會更讓八席小黨牽著走。且綠營也認為，國會議長議事中立化，黨團幹部、立委的能力才是關鍵；國會攻防要比氣長，底氣不能先輸掉。
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