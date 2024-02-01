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綠批保送韓 傅喊話白「會惜命命」

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰蔡晉宇林銘翰歐陽良盈李文德王勇超／連線報導
立法院今天選舉正副院長，民眾黨昨亮底牌，院長選舉將票投立委黃珊珊。記者蘇健忠／攝影
立法院今天選舉正副院長，民眾黨昨亮底牌，院長選舉將票投立委黃珊珊。記者蘇健忠／攝影

第十一屆立法院今天報到，正副院長選舉成為新國會第一役，藍綠白各有攻防。民眾黨立法院黨團昨天宣布自推立委黃珊珊參選立法院長後，民進黨團總召柯建銘隨即表示，民眾黨票投自家人，就是保送國民黨立委韓國瑜。國民黨團總召傅崐萁則向民眾黨喊話：「國民黨會惜命命，民進黨那邊有惡婆婆，千萬不要過去。」

院長選舉部分，民眾黨決定票投黃珊珊，若第一輪黃未當選，第二輪將放棄投票。在國民黨席次多於民進黨情況下，是否等同暗助韓國瑜？柯文哲表示，如果直接投給藍，不是也會被貼上「小藍」標籤嗎？這樣的投票選擇，是盡能力表達民眾黨的主體性。

對於民進黨放話「不投民進黨，就是保送韓國瑜、淪為小藍」，民眾黨團總召黃國昌反嗆「這種情緒勒索的話可以停止了」。黃國昌說，如果黃珊珊順利得到藍綠支持，當選立法院長，民眾黨就不會再推派副院長人選，將會視今天上午立法院長選舉情況，中午會再討論，會後做出投票意向的決定。

民眾黨不分區立委設有兩年條款，若黃珊珊選上立法院長，兩年後是否辭職？柯文哲則說，每個新科立委的辭職書都已經寫好，民眾黨中央委員會未來會按照實際狀況來處理。

尋求連任的立法院長游錫堃表示，他會尊重民主選舉的結果。民進黨主席、總統當選人賴清德昨在中常會向民眾黨喊話，第二輪投票「應該要支持最好的人選」，如果認為游錫堃最好，那就支持游錫堃；如果認為韓國瑜比較好，那就請支持韓。

柯建銘則表示，民進黨的原則很清楚，就是現任正副院長游錫堃、蔡其昌搭檔參選，這點毫無疑問；未來是團結的民進黨，面對分裂的在野黨，藍白互相要搶對方地盤，他們怎麼可能會合作？

傅崐萁昨天在專訪提到，他與民眾黨維持善意溝通，且跟柯文哲是老朋友。針對柯建銘，傅笑說，廿年前他當總召時，便與柯建銘對戰過，當時柯建銘從未贏過。

國會龍頭戰可能情況 製表／政治中心
國會龍頭戰可能情況 製表／政治中心

民眾黨 民進黨 韓國瑜 柯建銘 黃珊珊 柯文哲 傅崐萁

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