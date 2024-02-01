國會龍頭戰 白營亮牌推黃珊珊角逐

第十一屆立法院今天報到，將選出正副院長。新國會關鍵少數民眾黨昨亮出底牌，院長選舉部分，將「團進團出」八票都投自家立委黃珊珊，若黃首輪未當選，民眾黨團將不參與第二輪投票。朝野推估，若進入第二輪投票，藍營有席次優勢，立委韓國瑜當選院長機會大；不過，若民進黨團自估無法贏得院長選舉，臨時變卦改挺黃珊珊，仍可能出現變數。

防跑票 三黨都祭出黨紀

對於新國會第一戰，藍綠白為防止「跑票」，都祭出黨紀，務求票票入匭。國民黨主席朱立倫昨天更在中常會喊話，民進黨若動用司法壓迫、政治利益交換或是權位的勾結，來搞爛國會正副議長選舉，就是讓台灣進入最黑暗的一面；他強調，國民黨會祭出最嚴格黨紀，絕不容許任何跑票。

民眾黨主席柯文哲昨天與八位立委當選人舉行記者會，民眾黨團總召黃國昌說，黨團決議推舉黃珊珊角逐立法院長；如果第一輪沒能產生新任國會議長，民眾黨團將不會參與第二輪投票。

柯文哲給藍綠思考因應

至於今天下午的副院長選舉，黃國昌說，立法院長結果出爐後，中午將開會討論做最後決定，若有必要，才會推副院長人選；但若黃珊珊能得到兩大黨支持，順利出任院長，民眾黨不再推派副院長人選。

柯文哲說，由第三勢力的黃珊珊擔任國會議長，可以解決傳統藍綠的兩極抗爭，民眾黨既不想當「小藍」，也不想當「小綠」，至於如何因應，是其他兩黨要思考的問題。由於民進黨不如國民黨具有席次優勢，但若支持黃珊珊，將可拉下韓國瑜，柯文哲表示「特別是民進黨高層要思考如何處理這個問題」。

傅崐萁願釋善意與白合作

面對白營出招，國民黨團總召傅崐萁表示，未來將全力跟民眾黨合作，包括立院委員會的調配、召委選舉，也願釋出最大善意跟民眾黨合作。要讓民眾黨八席立委得到其他一○五位立委的尊重，席席等值；國民黨團支持民眾黨提出的國會四大改革，且會當韓國瑜的堅強後盾，韓承諾民眾黨的，也一定會做到。

柯建銘：不可能灌票給黃

民進黨團總召柯建銘則說，民進黨的原則很清楚，就是推派現任立法院正副院長游錫堃、蔡其昌搭檔參選，這點毫無疑問，也不可能灌票給黃珊珊，「我們的立場跟原則，不會喪失」。

在民眾黨團表態後，藍綠私下推估，民眾黨團在院長選舉部分已經「亮票」，出現「意外」機會不大，進入二輪選舉後，藍營席次占優勢，有利韓國瑜；至於副院長選舉，民眾黨團「選邊站」的機會也不高。

不過，柯建銘昨天在民進黨中常會表示，韓國瑜曾經踏入香港中聯辦，若韓國瑜當選立法院長，未來會不會直接組團跑去中國？甚至直接進入中國的政府機關裡面？「這對台灣的國安將是很大的風險」。

柯建銘雖已說「不可能灌票給黃珊珊」，但最後一刻會不會變卦，外界都不敢說死，也讓今天的立法院長選舉留下一絲懸念。

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